Vaccini, Uzbekistan produrrà sieri cinesi e russi: Jurabek Labs fornirà 10 mln dosi Zf-Uz-Vac2001 e 2 mln Sputnik V

L'unica arma per sconfiggere il Covid resta il vaccino. Per questo i paesi continuano a impegnarsi per cercar di produrre più dosi possibili per le popolazioni. L'Uzbekistan produrrà vaccini cinesi e russi su licenza presso una sua impresa farmaceutica, ha annunciato il governo di Tashkent. Stando a quanto si legge da un decreto firmato venerdì dal primo ministro uzbeko, Abdulla Aripov, la società farmaceutica dell'Uzbekistan, Jurabek Laboratories, si è accordata con la cinese Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical e l'azienda farmaceutica russa Human Vaccine per la produzione locale rispettivamente dei vaccini Zf-Uz-Vac2001 e Sputnik V.

Entro cinque giorni, le autorità sanitarie esamineranno i risultati dei test di laboratorio e i documenti di registrazione dei farmaci corrispondenti ai prodotti dalla Jurabek Laboratories. I funzionari uzbeki avevano comunicato in precedenza che il produttore locale intende fornire 2 milioni di dosi di Sputnik V e 10 milioni di Zf-Uz-Vac2001 all'anno. Secondo i dati del ministero della Salute del Paese, sono oltre 9 milioni le dosi di vaccini ad essere state somministrate fino ad ora e quasi 1,3 milioni le persone completamente vaccinate.