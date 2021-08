Vaccini, libertà e premi in denaro per convincere gli indecisi: studio Germania-Usa, tre strategie da usare anche insieme

la campagna provax va avanti nel mondo a suon di marketing. Concedere libertà di usufruire di diritti altrimenti negati, come avviene con il Green Pass; ricompense in denaro; somministrazione del vaccino dai dottori di zona. Sono queste le tre strategie per convincere gli indecisi a vaccinarsi delineate da uno studio delle università di Berlino e Columbia di New York, pubblicato su Pnas. La prima strategia, si legge nello studio, si riferisce a politiche che ripristinano libertà concesse solo ai vaccinati e che penalizzano i non vaccinati, e che secondo i ricercatori avrebbe un effetto convincente. La seconda mossa per far immunizzare gli indecisi è le remunerazione finanziaria, mentre la terza è la vaccinazione dai dottori di zona, quelli di cui ci si fida di più. L'efficacia di queste strategie è stata valutata da uno studio sperimentale condotto in Germania e integrato da un'indagine rappresentativa a livello nazionale. Sono stati reclutate 20.500 persone, intervistate nel marzo scorso, di cui il 7% era vaccinato ed il 60% accetterebbe un vaccino, mentre un altro 17% è rimasto indeciso e il 16% si sarebbe rifiutato di vaccinarsi.

Vaccini, la Casa Bianca arruola un esercito di influencer: tutti contro la disinformazione social

Tra le tre mosse, l'elevato trattamento economico aumenta di cinque punti percentuali la quota di intervistati che affermano che si faranno vaccinare, e lo stesso incremento registra la possibilità di vaccinarsi presso il medico locale. L'effetto più forte (sei punti percentuali) si registra tra gli indecisi per il trattamento delle libertà personali. In generale gli effetti maggiori, notano i ricercatori, si sono registrati tra gli intervistati indecisi. Quelli che rifiutano di farsi vaccinare, infatti, difficilmente cambiano idea. «I nostri risultati - sottolineano i ricercatori - suggeriscono che i governi possono aumentare l'adozione del vaccino attraverso tre diversi strumenti politici. Queste strategie possono essere combinate e in gran parte sembrano non sostituirsi l'una con l'altra».