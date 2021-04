Vaccini, Stati Uniti: la metà degli adulti ha ricevuto almeno una dose

Il 50,4% degli ultra diciottenni sono parzialmente immunizzati e il 32% sono interamente vaccinati, una cifra che sale al 65,9% per gli ultra 65/enni. In totale oltre 131,2 milioni di americani hanno ricevuto almeno una inoculazione negli Stati Uniti. Sono questi i dati del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale Usa per la protezione della salute.

Nel frattempo, Anthony Fauci prevede che entro la fine della prossima settimana sarà ripresa la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson negli Stati Uniti. «Non voglio anticipare il comitato consultivo del Cdc e della Fda, ma immagino che vedremo un ritorno con qualche forma di avvertimento o di restrizione», ha detto il virologo americano intervistato dalla Cnn, rispondendo a chi gli chiedeva se pensa che il comitato sulle vaccinazioni prenderà l'attesa decisione nella riunione convocata per venerdì prossimo.

«Credo che per allora avremo una decisione - ha detto - ripeto non voglio anticiparli, ma continuo a ricevere questa domanda. Penso che torneremo ad usare questo vaccino in qualche forma, ma spero che non avremo altri rinvii oltre venerdì, abbiamo bisogno di una decisione in un senso o in un altro». Riunito mercoledì scorso, il comitato non ha preso una decisione chiedendo più tempo per studiare i sei casi di trombosi gravi che hanno colpito donne a cui era stato somministrato il vaccino.