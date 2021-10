Vaccini, in Spagna richiamo con mRna a chi ha fatto il J&J: la decisione riguarda quasi due milioni di persone

La Spagna ha deciso. La commissione sanitaria responsabile delle decisioni sui vaccini in Spagna ha autorizzato la somministrazione di una dose di richiamo con prodotti anti-Covid a mRna (Pfizer o Moderna) per le persone vaccinate inizialmente con il monodose di Johnson & Johnson. Lo ha reso noto il Ministero della Sanità del Paese iberico. Sinora in Spagna sono state vaccinate con J&J poco meno di due milioni di persone, a cui adesso potrà essere somministrato il richiamo a partire dai tre mesi dalla prima iniezione.

Galli: no seconde dosi con stesso vaccino, problemi con farmaci a vettore virale. Johnson&Johnson, richiami all'esame Aifa

La decisione, riportano i principali media iberici, è stata presa dopo che uno studio recente ha mostrato che il vaccino di J&J è leggermente meno efficace rispetto agli altri e che completare la protezione con una dose di vaccini a mRna è una soluzione sicura e valida. Le seconde dosi per i vaccinati con J&J saranno somministrate a partire dal 15 novembre, secondo il ministero.