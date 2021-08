Vaccini, ciclo completo per 2 persone su 3 in Spagna: almeno una dose per oltre il 75% della popolazione

Prosegue la battaglia contro il Covid a suon di vaccini. Il virus che ha immobilizzato il mondo, oggi ha un nemico e si chiama vaccino. Ogni Nazione sta portando avanti la prpria campagna di immunizzazione per cercare di tornare alla "normalità", nonostante tutti sanno che niente sarà più come prima del Covid. Con il Covid ci dovremo convivere probabilmente, ma l'obiettivo ora è la copertura totale della popolazione affinchè il virus diventi poi una "semplice" influenza, così dicono gli esperti. Il 66,3% della popolazione della Spagna ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità, che illustra anche come tre persone su quattro (il 75,2% della popolazione) si sia vaccinato almeno con una dose. In totale la Spagna ha 47,4 milioni di abitanti. Tra gli over 40, il tasso di copertura vaccinale con ciclo completo raggiunge il 91,3%.

Nelle fasce 30-39 anni e 20-29 anni è invece, rispettivamente, del 62,9% e del 45,3%. Oltre che su questi gruppi, negli ultimi giorni i maggiori sforzi sono incentrati sulla vaccinazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni, per far sì che all'inizio della scuola sia vaccinata la maggior quantità di alunni possibile. Attualmente, tra i più giovani vaccinabili è stata somministrata la prima dose al 59,1% e la seconda al 14,8%.