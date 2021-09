Vaccini Covax, surplus da 1,2 mld ai paesi ricchi: 241 milioni di dosi rischiano di essere gettate se non donate

La battaglia contro il Covid va avanti a suon di vaccini, ma la lotta porta alla ribalta le diversità tra paesi ricchi e poveri. Le promesse continuano a rimanere ancora solo parole e il risultato è che gran parte dei paesi poveri non ha ancora vaccinato la sua popolazione. Non solo. Con l'aumento di produzione di vaccini da parte delle aziende, c'è il paradosso che i paesi ricchi potrebbero avere un surplus di 1,2 miliardi di dosi in eccesso, di cui 241 milioni ora rischiano di finire nella spazzatura se non verranno donate subito. A evidenziare la situazione è la Bbc, utilizzando i dati del programma Covax di Airfinity, un'azienda di analisi scientifica. Finora il Regno unito, delle 100 milioni di dosi di vaccino promesse, ne ha date solo 9; gli Usa 140 milioni su 580 promesse, mentre l'Ue ha mandato solo l'8% delle 250 milioni promesse. Il risultato è che oltre la metà degli abitanti dei paesi del mondo deve ancora ricevere una dose di vaccino, e alcuni paesi hanno potuto vaccinare solo il 2% della propria popolazione. Secondo Human Rights Watch, il 75% dei sieri è andato a 10 paesi. Il programma Covax compra e vende i vaccini a basso costo ai paesi a medio reddito, mentre li dona a quelli poveri. Ma ci sono stati problemi di forniture per i 2 miliardi di dosi programmate da distribuire nel 2021, visto che la maggior parte doveva arrivare dall'India, dove il Governo ha bloccato le esportazioni di vaccino per via della seconda ondata di infezioni di Covid. Ciò ha costretto Covax ad affidarsi solo alle dosi donate dai paesi ricchi, che però procedono molto lentamente.

Vaccini, come sono cambiate pandemia e mortalità nel mondo negli ultimi mesi

«Attualmente le dosi tendono ad essere condivise in bassi volumi, e preavvisi brevi, spesso poco prima della data di scadenza, rendono molto difficile dal punto di vista logistico distribuirle ai paesi capaci di gestirle», spiega Aurelia Nguyen, amministratore delegato di Covax. Ma la scarsità di dosi donate dai paesi ricchi ai poveri non dipenderebbe da un problema globale di forniture, visto che le aziende producono ormai 1,5 miliardi di dosi di vaccino al mese, e 11 miliardi saranno prodotte entro la fine dell'anno. Tanto che, secondo le stime di Airfinity, i paesi più ricchi potrebbero avere 1,2 miliardi di dosi in surplus (anche somministrando la terza dose), di cui circa 1/5 rischiano di finire nella spazzatura se non verranno donate molto presto. È probabile che i paesi più poveri non possano accettarle, a meno di riceverle almeno 2 mesi prima della scadenza. Secondo Airfinity i governi potrebbero quindi donare ora le dosi che non gli servono, sapendo che nei prossimi mesi potranno contare sulla produzione delle dosi di cui hanno bisogno. Tuttavia, conclude Nguyen, «anche le aziende devono rispettare gli impegni presi con Covax e darci la priorità, andando oltre gli accordi bilaterali che hanno con i paesi che hanno già dosi a sufficienza».