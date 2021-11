Austria, night club offre 30 minuti con una «ragazza a scelta» a chi si vaccina

Chi si vaccinerà al Fun-Palast di Vienna avrà diritto a 30 minuti nel "sauna club" con una "signora a sua scelta". Questa la suggestiva proposta avanzata dal noto night club austriaco per incrementare la percentuale di vaccinati da Covid nel Paese, oggi intorno al 63,6%.

Vaccini all'ingresso del night

Vaccino anti-covid sul posto e, in cambio, la possibilità di passare gratuitamente una mezz'ora di privé in una zona appartata del locale insieme a una ragazza a scelta. Il locale consegnerà ai vaccinati anche dei buoni per una "visita gratuita". L'offerta oltre a incrementare il numero di nuovi vaccinati austriaci punta anche a far riemergere dalle difficoltà legate alla pandemia i locali a luci rosse. Nonostante la riapertura al pubblico infatti queste attività rimangono in forte difficoltà economica. «A causa della pandemia, abbiamo registrato una diminuzione del 50% di persone rispetto agli scorsi anni, con questa iniziativa speriamo che il numero di clienti aumenti di nuovo», ha spiegato uno dei gestori del Fun Palast alla stampa.

La situazione in Austria

Tra i peggiori Paesi d'Europa in quanto a tassi di vaccinazioni, l'Austria ha recentemente introdotto restrizioni severe come il lockdown per i non vaccinati: da ieri, infatti, solo le persone vaccinate contro il Covid e chi è guarito dopo aver contratto l'infezione potranno mangiare nei ristoranti, andare dal parrucchiere, partecipare a eventi sportivi e usare gli impianti di risalita. Le nuove disposizioni valgono anche per gli alberghi.

Per raggiungere il posto di lavoro è ancora prevista la terza opzione legata ad un tampone negativo. La mascherina Ffp2 sarà obbligatoria in tutti i negozi, i musei e le biblioteche. Il green pass sarà valido 9 mesi dopo la seconda vaccinazione: alla scadenza del certificato verde, servirà la terza dose di vaccino per mantenere valido il documento. Il vaccino monodose Johnson & Johnson garantisce il green pass solo fino al 3 gennaio 2022.

