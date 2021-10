Vaccini, Moderna pronta a investire per impianto in Africa: fino a 500 milioni di dollari

L'unico modo per uscire dall'emergenza sanitaria resta il vaccino. Ma non tutti possono permetterselo e così gli Statti stanno facendo una staffetta per cercare di immunizzare la popolazione totale. La questione quindi resta spinosa soprattutto per quei paesi che a causa della loro condizione economica e sociale ancora non hanno ricevuto le dosi di siero. Moderna investirà fino a 500 milioni di dollari per costruire uno stabilimento in Africa che potrebbe produrre mezzo miliardo di dosi di vaccino mRNA all'anno, tra cui quello contro il Covid 19. Moderna che inizierà presto a lavorare sulla selezione del sito, è stata sotto pressione per fare il suo vaccino in Africa, il continente con il più basso tasso di immunizzazione, scrive Bloomberg.

Gli altri principali produttori di vaccini mRNA per Covid-19, Pfizer e il partner BioNTech hanno annunciato un accordo a luglio per iniziare a produrre i vaccini in una struttura a Città del Capo, in Sudafrica. In un'intervista, il ceo di Moderna Stephane Bancel ha spiegato che l'obiettivo è quello di costruire una fabbrica paragonabile al principale impianto di di produzione a Norwood, Massachusetts. Sarà di proprietà e gestito da Moderna, ma il personale sarà composto principalmente da lavoratori locali.