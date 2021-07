Covid, la Gran Bretagna invia i primi 9 mln di vaccini ai Paesi poveri: sui 100 promessi entro il 2022

Parte il carico di vaccini donati per i Paesi più poveri. Il Regno Unito ha dato il via alla consegna dei primi 9 milioni di vaccini anti Covid destinati ad alcuni Paesi bisognosi nell'ambito degli impegni presi a livello di G8 per la donazione complessiva di un miliardo di dosi (100 milioni dei quali a carico del governo britannico) entro giugno del 2022. L'inizio dell'operazione è stato formalizzato da Oxford dal ministro degli Esteri, Dominic Raab, che ha ricordato come l'80% delle 100 milioni di dosi messe a disposizione gratuitamente da Londra andranno ad alimentare il programma Onu di aiuto internazionale Covax.

Le prime 9 milioni di fiale in partenza dal Regno - tutte prodotte da AstraZeneca - saranno indirizzate verso l'Indonesia (dove la pandemia è in piena ascesa), la Giamaica e il Kenya. A quest'ultimo Paese è prevista in particolare una fornitura immediata di circa 817.000 dosi, la cui consegna viene suggellata a margine della visita odierna in Gran Bretagna del presidente Uhuru Kenyatta, ricevuto in queste stesse ore dal premier Boris Johnson nella residenza governativa di campagna di Chequers, fuori Londra.