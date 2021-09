Vaccini, in Catalogna scadute quasi 70.000 dosi: errore di previsione per il calo d'affluenza di vaccinabili

L'unica arma contro il Covid e le sue varianti resta il vaccino. Ma il siero ha bisogno di un'attenza "manutenzione" che non sempre viene rispettata. Quasi 70.000 dosi di vaccini anti-Covid sono scadute in Catalogna (Spagna) prima di essere iniettate alle persone dopo un errore di previsioni su quante fosse necessario scongelarne: lo ha ammesso in una conferenza stampa Carmen Cabezas, segretaria generale dell'Agenzia di Salute Pubblica regionale. Si tratta dello 0,6% delle dosi somministrate, ha aggiunto.

Il ritmo di nuove iniezioni si è notevolmente abbassato nelle ultime settimane in Catalogna e nel resto della Spagna, Paese in cui comunque il 76,3% della popolazione totale ha già completato il ciclo. Intanto, dopo l'ok della commissione tecnica responsabile dei vaccini della settimana scorsa, in molte regioni è già iniziata la somministrazione di una terza dose ad anziani ospiti in case di riposo, secondo l'agenzia Efe.