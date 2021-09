Vaccini, boom di anticorpi con Pfizer dopo 2 dosi di Sinovac. Lo studio medico in Uruguay

Un aumento di 20 volte del livello di anticorpi rispetto al solo effetto del farmaco cinese. Questo il risultato che si ottiene con una dose di vaccino Pfizer dopo due dosi Sinovac, secondo uno studio preliminare dell'Istituto Pasteur di Montevideo (Ipm) e dell'Università della Repubblica (Udelar) uruguaiana. Da marzo, riferisce oggi il portale di notizie LaRed21, l'Instituto Pasteur di Montevideo sta osservando l'evoluzione dei livelli di anticorpi anti-Covid-19 in un campione di pazienti. Sebbene lo studio continuerà per determinare per quanto tempo viene mantenuto l'alto livello di anticorpi, aggiunge il portale, «comunque i risultati sono già prove solide che la strategia vaccinale delle tre dosi miste funziona contro il Covid-19».

Lo studio in corso consiste nel prelievo di sangue da individui 18 giorni dopo la prima dose, 80 giorni dopo la seconda dose e, infine, 18 giorni dopo la terza vaccinazione. I risultati sono stati presentati ieri nell'Università della Repubblica dal rettore dell'Udelar, Rodrigo Arim, dal ministro della Sanità uruguaiano, Daniel Salinas, dal sottosegretario di questo ministero, José Luis Satdjian, e dal direttore esecutivo dell'Istituto Pasteur, Carlos Batthyány.