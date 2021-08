Vaccini, 100mila morti evitati in Gran Bretagna: lo studio

Sono almeno 100.000 i morti evitati grazie al vaccino in Gran Bretagna. In base agli ultimi studi ed elaborazioni britanniche, l'effetto della campagna vaccinale anti Covid si è fatto sentire anche nella prevenzione stimata di almeno 82.100 ricoveri ospedalieri potenziali in più di over 65 anni nella sola Inghilterra. In generale i due vaccini usati in larga prevalenza finora nel Regno Unito, Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/Oxford, confermano poi livelli di efficacia elevati e analoghi fra loro, stando a questi dati aggiornati e ampliati. Sulla prevenzione dei rischio di morte, il successo è indicato ora al 75-80% dei casi già dopo la prima dose; e fino addirittura al 99% (sempre per entrambi, seppure con qualche oscillazione in più fra stime minime e massime) dopo il ciclo completo.

Più basso, ma pure significativo, appare l'impatto della prevenzione dall'infezione in sé: con un calo del pericolo di contagio calcolato fra il 55 e il 70% per Pfizer e un pò meglio, fra il 60 e il 70%, per AstraZeneca. Il servizio sanitario britannico osserva d'altronde come il vaccino sia soprattutto in questa fase un'arma cruciale contro le forme più gravemente sintomatiche del Covid-19. Quanto alla riduzione di efficacia degli antidoti attualmente disponibili contro l'aggressiva variante Delta (ex indiana) del virus, oggi dominante in Europa e in buona parte del mondo, l'indagine in questione la indica attorno al 15% rispetto alla variante Alfa (ex inglese) dopo una singola dose sia di AstraZeneca sia di Pfizer; e a non oltre il 10% dopo la doppia dose.