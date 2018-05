Usa, la tempesta Alberto fa le prime vittime: due giornalisti uccisi dalla caduta di un albero

La tempesta Alberto che si sta abbattendo sul sud degli Stati Uniti ha fatto le prime vittime: si tratta di due giornalisti, uccisi da un albero caduto sul Suv all'interno del quale si trovavano, in Nord Carolina. Ne ha dato notizia l'emittente Wyff per cui lavoravano, secondo cui Mike McCormick, giornalista, e Aaron Smeltzer, fotoreporter, avevano appena finito di intervistare il capo dei pompieri della città di Tyron, Geoffrey Tennant, quando è avvenuta la tragedia.

Our condolences to the families, friends and colleagues of WYFF News 4 Anchor Mike McCormick and WYFF News 4 Photojournalist Aaron Smeltzer. https://t.co/cZDbv4Youl pic.twitter.com/ljJPJD0SJc