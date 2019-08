La sparatoria è avvenuta nell'Oregon District di Dayton, il quartiere dei pub, dei ristoranti e dei locali notturni della città dell'Ohio. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul numero delle vittime, né sulla dinamica dell'incidente. La polizia sta perlustrando i locali della zona alla ricerca di persone colpite. Secondo alcuni media locali, potrebbero esserci almeno 7 morti e un numero imprecisato di feriti. Alcune immagini che circolano sui social media mostrano almeno due corpi a terra. Un assalitore potrebbe essere stato neutralizzato, mentre un altro, un uomo bianco che imbracciava un fucile, sarebbe fuggito a bordo di un fuoristrada, investendo un passante.

#BREAKING: At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X