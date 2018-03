Sparatoria in scuola superiore del Maryland: 7 feriti, istituto in lockdown

Sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Secondo le prime informazioni ci sarebbero sette feriti. L'episodio è accaduto alla Great Mills High School, ora in lockdown.



«La scuola è in lockdown e l'evento è contenuto», ha scritto sul proprio sito web l'amministrazione del sistema scolastico della contea. La situazione è «fluida», ha riferito un portavoce dell'ufficio dello sceriffo locale. La scuola si trova a circa 100 km a sud di Washington.

