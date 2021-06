Usa, apre il portellone e si getta da un aereo in pista: arrestato

Apre il portellone dell'aereo e di getta sulla pista dal mezzo in movimento. Succede negli Stato Uniti, dove un uomo in viaggio su un aereo dell'United Express che si stava muovendo verso la pista del Los Angeles International Airport per decollare alla volta di Salt Lake City, si è gettato fuori dal velivolo azionando lo scivolo di emergenza.

Il passeggero ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia dell'aeroporto che l'hanno immediatamente arrestato, accompagnandolo poi in ospedale dal momento che era rimasto ferito nella caduta. Secondo quanto riporta il sito della Cnn, vi era stata una lite a bordo dell'aereo poco prima che il passeggero riuscisse ad aprire il portellone di uscita. Nessun altro passeggero è rimasto ferito.