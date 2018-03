Usa, ok senato a revoca norme post crisi 2008. Trump plaude

Prima picconata del Congresso Usa alla riforma Dood-Frank varata dopo la crisi finanziaria globale del 2007-2009 per tutelare i consumatori: con un sostegno bipartisan (67 sì e 31 no) il Senato ha approvato un allentamento delle norme più restrittive sulle piccole banche e gli istituti di credito locali, elevando da 50 a 250 miliardi di dollari la soglia per essere considerate banche sistematicamente a rischio e quindi soggette a controlli più severi. La Casa Bianca plaude sostenendo la legge.



«La legge fornisce il necessario sollievo dal Dodd-Frank act per migliaia di banche e di credito cooperativo e stimolerà i prestiti e la crescita economica senza creare rischi al sistema finanziario», si legge in una nota della Casa Bianca, dove si aggiunge che il presidente è disponibile a discutere qualsiasi modifica vogliano fare i deputati in un'ottica bipartisan. Ora infatti la legge passa alla Camera, dove la più ampia maggioranza repubblicana vorrebbe introdurre una ulteriore deregulation. Ogni modifica, però, richiederebbe un ritorno al Senato, mettendo a rischio l'accordo trovato con i dem in un'aula dove il Grand Old party ha solo un voto di vantaggio. Si tratta in ogni caso del primo tentativo di riscrivere la normativa varata nel 2010 per proteggere i consumatori da crisi come quella di dieci anni fa.

