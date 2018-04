Il navigatore suggerisce un'inversione a "U", poi lo schianto: morta famiglia di 4 persone

di Federica Macagnone

Mai avrebbero potuto immaginare che, subito dopo aver visitato uno dei centri più tecnologici del mondo, il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, proprio l'alta tecnologia che tanto amavano li avrebbe uccisi: il navigatore satellitare della berlina Mitsubishi su cui viaggiavano quattro turisti britannici ha "ordinato" un'inversione a "U" in un incrocio ad alto rischio, provocando un incidente che è costato la vita a tutti gli occupanti della vettura. Adam Stephenson, 30 anni, sua moglie Maryanne, 29, e i suoi genitori, il 66enne Brian Stephenson e la 56enne Sheralyn T. Stephenson, tutti di Bristol, sono stati travolti e uccisi da un furgone Ford F-250, il cui autista, sotto choc e lievemente ferito, ha detto alla polizia di essersi trovato davanti all'improvviso la Mitsubishi e di non aver potuto far nulla per evitarla.Lunedì scorso, dopo aver assistito al lancio del razzo SpaceX, gli Stephenson avevano imboccato la via del rientro verso Davenport, dove alloggiavano, ma lungo la Sisson Road, presso Titusville, erano incappati in una lunga coda dovuta a un incidente. A quel punto il navigatore satellitare, come ha rilevato la polizia, ha dato loro l'indicazione di invertire di 180 gradi la rotta di marcia proprio nei pressi di un incrocio: Adam, poco pratico della zona, ha seguito fiducioso il consiglio del congegno, ma effettuando una manovra azzardata non è riuscito a evitare il violento impatto con il furgone che stava sopraggiungendo. Inutili i soccorsi sanitari: tutti e quattro sono morti sul colpo. Unico sopravvissuto della famiglia, il fratello di Adam, che aveva preferito restare in casa e non partecipare alla gita. Se fosse andato sarebbe morto anche lui? Oppure la sua presenza avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi? Domande senza risposta che lui si porrà per il resto dei suoi giorni.