Usa, uomo trovato morto in casa: era circondato da 124 serpenti, c'erano anche pitoni e mamba neri

Un uomo di 49 anni, David Riston, è stato trovato morto nella sua abitazione nella Contea di Charles, in Maryland, dove viveva con almeno 124 serpenti di varie specie, anche velenosi. Secondo quanto riporta l'Independent, l'uomo teneva i rettili in terrai su scaffali di metallo.

Tra i serpenti trovati, alcuni dei quali sono illegali in Maryland, vi sono pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba neri. La polizia ha avviato un'indagine sulla morte dell'uomo, ma non ritiene che si tratti di omicidio.

APPROFONDIMENTI MOGLIANO Maria Chiara Gavioli, funerale segreto solo in 15. L'ultimo...

David Riston è stato trovato morto nella sua casa di Pomfret mercoledì sera, circondato dai suoi animali in gabbia, alcuni dei quali sono così pericolosi che è illegale tenerli come animali domestici negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro come sia morto e gli investigatori devono ancora dire se uno dei serpenti possa aver ucciso Riston. I deputati dello sceriffo della contea di Charles sono stati chiamati in una casa nell'isolato 5500 di Rafael Drive a Pomfret intorno alle 18:00 mercoledì sera dopo aver ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza da un vicino, che ha detto di essere andato a controllare il proprietario della casa, che non vedeva dal giorno prima, e l'ho ha visto attraverso una finestra che giaceva sul pavimento.

I serpenti velenosi

Riston, che secondo quanto riferito viveva da solo, aveva un permesso valido che gli permetteva di tenere serpenti e rettili, ma secondo la legge del Maryland è illegale possedere serpenti velenosi. Solo due gocce del veleno ad azione rapida di un mamba nero possono uccidere un essere umano spegnendo il sistema nervoso e infliggendo la paralisi. Un cobra sputante può spruzzare veleno dalle sue zanne negli occhi della sua vittima da 3 metri di distanza, causando cecità. Entrambe le razze sono illegali da tenere come animali domestici negli Stati Uniti. Si diceva che tutti i serpenti nella casa di Riston fossero stati ben curati dal loro proprietario. I vicini terrorizzati sono stati rassicurati sul fatto che se qualcuno degli altri serpenti è scappato, il freddo inverno li ucciderà prima che arrivino molto lontano.