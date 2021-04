La Marina Usa: «Nostre navi provocate da pasdaran nel golfo Persico»

Tre navi da guerra del gruppo di élite dei Guardiani della Rivoluzionaria Islamica dell'Iran hanno "provocato" la Guardia Costiera statunitense il 2 aprile scorso nelle acque del Golfo Persico. L'episodio, che finora non era stato divulgato, è stato raccontato dai funzionari della Marina americana al Wall Street Journal: tre navi da attacco rapido e una nave nota come Harth 55 hanno seguito le due navi della Guardia Costiera mentre pattugliavano le acque internazionali nella parte meridionale del Golfo Persico.

La nave più grande ha attraversato ripetutamente davanti alla prua delle due navi statunitensi, la Monomoy e la Wrangell, avvicinandosi fino a 70 metri di distanza. Questo ha costretto il Wrangell a compiere manovre difensive per evitare una collisione. Si tratta del primo incidente i questo tipo nell'ultimo anno. Il giorno non sembra casuale: a inizio aprile infatti Stati Uniti e Iran hanno annunciato che avrebbero avviato negoziati indiretti per il rinnovo dell'accordo sul programma nucleare di Teheran raggiunto nel luglio del 2015.