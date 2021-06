Addio al gas naturale nelle case: il piano degli Stati Uniti, da New York a San Francisco

In America si vuole abolire il gas naturale dalle case. In cucina e nei riscaldamenti l'obiettivo è di eliminare le emissioni per combattere il cambiamento climatico. Il piano coinvolge le principali città statunitensi, da New York e San Francisco a Seattle e Denver. Come riporta il Wall Street Journal, le principali metropoli Usa hanno già emanato o proposto misure per vietare o scoraggiare l'uso del combustibile fossile nelle nuove abitazioni ed edifici. Le decisioni arrivano due anni dopo che Berkeley, in California, ha approvato il primo divieto di questo tipo negli Stati Uniti: una mossa che ha portato Arizona, Texas, Oklahoma, Tennessee, Kansas e Louisiana ad emanare leggi che bandiscono tali divieti municipali nei loro stati prima che questi possano diffondersi, sostenendo che sono eccessivamente restrittivi e costosi. Anche l'Ohio sta valutando una misura simile.

L'esito della battaglia, in gran parte tra città a guida democratica e stati a guida repubblicana, ha il potenziale per rimodellare il futuro del settore dei servizi pubblici e la domanda di gas naturale, di cui gli Stati Uniti sono i maggiori produttori. I sostenitori dell'eliminazione graduale del gas naturale affermano che l'obiettivo è ridurre le emissioni rendendo completamente elettriche le nuove case ed edifici (che secondo l'Environmental Protection Agency rappresentano circa il 13% delle emissioni annuali di gas serra del paese, principalmente perché il gas naturale viene utilizzato per cucinare, riscaldare, ma anche per lavatrici e asciugatrici). I critici, invece, ribattono citando i costi più elevati per rendere le abitazioni completamente elettriche, e indicando inoltre la sicurezza di avere una seconda fonte di energia domestica per riscaldare e cucinare durante eventi meteorologici estremi.