Covid mondo, Usa record: 107mila contagi in 24 ore. Boom anche in Francia: oltre 58mila casi

Oltre 100mila nuovi contagi in 24 ore. Mentre gli americani restano con il fiato sospeso nell'attesa di sapere chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il prossimo presidente, gli Usa infrangono un altro triste record sul coronavirus. Ieri per la prima volta dall'inizio della pandemia sono stati registrati oltre 100 mila casi di covid in un solo giorno. Numero che aveva previsto già la settimana scorsa il virologo Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca: in un'intervista al Washington Post aveva avvertito che molto probabilmente il paese avrebbe presto raggiunto quota 100 mila. Aggiungendo: «Stiamo soffrendo moltissimo». Numeri da capogiro anche in Francia: sono state 58.046 le persone risultate positive al tampone sul Covid-19, secondo quanto annunciato in diretta dal ministro della Salute, Olivier Véran, e dal direttore generale della Salute, Jerome Salomon. Anche qui si tratta di un record. Una parte di questi 58.000 positivi «saranno i ricoverati di domani», ha aggiunto Véran, precisando che «la situazione è tesa». I pazienti entrati in rianimazione sono stati 447, il tasso di positività è al 20,76%.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Covid, stretta della Cina: vietato l'ingresso nel Paese per chi... CAYMAN Il paradiso Covid Free? Esiste ed è un'isola che ha avuto... SCOZIA Non può vedere gli amici per il lockdown: si uccide a 16 anni STORIE ​Aviaria nel nord Europa: migliaia di polli abbattuti in Francia,...

Covid, stretta della Cina: vietato l'ingresso nel Paese per chi arriva dall'Italia

​Aviaria nel nord Europa: migliaia di polli abbattuti in Francia, Germania e Inghilterra

La situazione negli Stati

Per la precisione, secondo i dati del New York Times, i contagi ieri sono stati 107 mila: 23 stati, inoltre, hanno avuto più casi nell'ultima settimana che in qualsiasi altro periodo di sette giorni. Il quotidiano ha fatto sapere pure che in Colorado, Indiana, Maine, Minnesota e Nebraska, mercoledì sono stati superati i record di casi in un solo giorno. In aumento i contagi nel Mountain West e nel nord-est, che durante l'estate sembrava essere riuscito a tenere il virus sotto controllo. Per settimane, Wisconsin, North Dakota e South Dakota sono stati i luoghi con il numero maggiore di nuovi casi rapportati alla quota della popolazione, ma negli ultimi 14 giorni sono stati registrati forti aumenti in Minnesota (pari al 102%), in Indiana (+73%) e in Wyoming (+73%).

E ancora, se per mesi il Maine ha registrato livelli di contagio tra i più bassi degli Usa, ora i nuovi casi sono più che triplicati, mentre in Iowa sono più che raddoppiati. I decessi legati al coronavirus, invece, sono aumentati del 21% in tutto il paese nelle ultime due settimane. E gli ospedali in alcune zone stanno subendo la pressione di un crescente carico di lavoro: secondo il Covid Tracking Project, oltre 50.000 persone sono attualmente ricoverate in ospedale con il virus, con un aumento pari circa al 64% dall'inizio di ottobre.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA