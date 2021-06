Usa, Dea apre a coltivazione Cannabis per ricerca clinica

L'agenzia federale anti droga degli Stati Uniti (Dea), ha annunciato la propria apertura alla coltivazione di Cannabis da parte degli scienziati ai fini di ricerca clinica. Dal 1968, solo l'Università del Mississippi è stata autorizzata a livello federale a impegnarsi nella coltivazione della cannabis per la ricerca clinica approvata dalla Fda. Alcuni scienziati hanno spiegato peraltro che questo prodotto è di qualità inferiore e non riesce a riflettere accuratamente la varietà di tipi di marijuana in commercio negli Stati in cui è legale.

Inoltre l'Università offre agli scienziati solo la possibilità di accedere a formulazioni per le sigarette, non concentrati, commestibili o estratti. E anche i ceppi ad alto contenuto di cannabidiolo composto (CBD) non sono attualmente disponibili presso l'ateneo. Nel 2016, la Dea ha annunciato che stava modificando le sue politiche per consentire ad altri di coltivare la cannabis per la ricerca clinica, ma solo il 14 maggio ha detto per la prima volta di aver fornito un Memorandum of Agreement a tre richiedenti in conformità alle regole adottate nel dicembre 2020.