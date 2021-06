Covid Usa, Fauci: «Presto per dichiarare vittoria»: casi diminuiti del 53% dal primo maggio

Sebbene negli Stati Uniti i casi continuino a calare e si siano ridotti del 53% dal primo maggio, l'immunologo americano Anthony Fauci, tra i maggiori esperti al mondo sul tema, ha sottolineato che è ancora troppo troppo presto per dichiarare vittoria contro il Covid-19 . «Non si deve dichiarare vittoria troppo presto, perché abbiamo ancora strada da fare», ha detto Fauci in un'intervista al Guardian, «ma più persone vengono vaccinate in una comunità, più la comunità è sicura».

Negli Stati Uniti, nonostante l'ottimismo dei dati della Johns Hopkins University, le percentuali restano altre fra la popolazione non vaccinata e a livello globale continuano a crescere. Ad oggi, stando sempre al conteggio della Johns Hopkins University, si registra per il 2021 già un numero maggiore di casi rispetto all'intero 2020. Ha superato quota 170 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo da inizio pandemia, secondo il conteggio dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 3,54 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 33,25 milioni di casi e oltre 594 mila decessi. Seguono l'India (27,89 milioni, 326 mila) e il Brasile (16,47 milioni, 461 mila).