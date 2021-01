Usa, assalto al Congresso: morto un poliziotto ferito negli scontri

Un agente della polizia del Congresso è morto in seguito alle ferite riportate durante l'assalto dei fan di Donald Trump a Capitol Hill. Lo ha reso noto la polizia. L'agente Brian Sicknick stava «rispondendo alle rivolte di mercoledì 6 gennaio al Campidoglio ed è stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti - si legge in una nota -. Tornato in caserma è poi crollato. Portato in ospedale è però morto in seguito alle ferite».

APPROFONDIMENTI MONDO Trump ammette la sconfitta in un video e attacca i violenti:... MONDO Trump, chi sono gli estremisti pro-Donald: il cuore di tenebra... MONDO Capitol Hill, il momento in cui viene colpita mortalmente la... MONDO Capitol Hill, gli atti vandalici all'interno del palazzo del...

Trump ammette la sconfitta in un video e attacca i violenti: «Voi non rappresentate il nostro Paese»

Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA