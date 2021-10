Dai vaccini ai test, Usa riaprono i confini dal'8 novembre

Dall'8 novembre gli Stati Uniti consentiranno ai cittadini stranieri vaccinati di entrare nel Paese. Come spiega la Cnn, l'Amministrazione ha pubblicato tre documenti relativi ai requisiti necessari per i viaggi in aereo. Si tratta di un decreto del presidente Joe Biden che stabilisce i requisiti per entrare in America, le indicazioni sui vaccini, i test e la tracciabilità dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), le istruzioni tecniche per l'implementazione. I nuovi documenti, ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione, «aiuteranno le compagnie aeree e i viaggiatori a prepararsi per l'8 novembre e assicureranno una transizione graduale al nuovo sistema».

Sui vaccini riconosciuti dai Cdc ci sono quelli «attualmente approvati o autorizzati per l'uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti (vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson)» così come quello di AstraZeneca/Oxford«. L'amministrazione è »ben consapevole« che ci sono altri vaccini Covid-19 non presenti nell'elenco, ha affermato un secondo alto funzionario dell'amministrazione citato dalla Cnn. I ragazzi sotto i 18 anni sono esenti dall'obbligo di vaccinazione, ha affermato un altro funzionario. L'esenzione medica si applica a coloro che hanno avuto »gravi reazioni allergiche anafilattiche a un precedente vaccino contro il Covid«, ha affermato un alto funzionario.