Usa, afroamericano sulla sedia a rotelle ucciso dalla polizia: il video choc

Un uomo con le gambe amputate e sulla sedia a rotelle è stato ucciso dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California. Un incidente che alimenta le polemiche sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Le circostanze che hanno preceduto l'uccisione del 36enne afroamericano Anthony Lowe - riportano i media americani - non sono chiare, con gli agenti che hanno rivisto la loro versione già in più occasioni.

Il video choc

Il filmato del cellulare ha catturato parte dell'incidente, mostrando Lowe su un marciapiede accanto alla sua sedia a rotelle che sembra cercare di fuggire mentre due agenti si avvicinano a lui con le armi spianate. Altre auto della polizia sono arrivate mentre gli agenti seguivano Lowe, che sembrava zoppicare, ma il video non ha catturato la sparatoria. Ora, la famiglia di Lowe chiede il licenziamento degli agenti e l'accusa di omicidio. "Ho il cuore spezzato e pieno di rabbia e rabbia", ha detto al Guardian Tatiana Jackson, sua sorella minore. “Non riesco proprio a capire perché lo facciano a qualcuno su una sedia a rotelle. Voglio che qualcuno mi spieghi qual è stata la ragione per cui hai dovuto sparare a un tizio che non ha gambe.» Lowe era un padre di due bambini e uno di otto fratelli in una famiglia unita, e di recente aveva avuto difficoltà dopo che aveva dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe, ha detto la sua famiglia.

Cosa è successo



Il dipartimento di polizia di Huntington Park ha dichiarato che gli agenti stavano rispondendo alle denunce di un accoltellamento presumibilmente commesso da qualcuno su una sedia a rotelle intorno alle 15:40 di giovedì, e che hanno incontrato Lowe, che era su una sedia a rotelle e che credevano fosse il sospetto . Il dipartimento ha affermato che gli agenti hanno tentato di trattenerlo, sostenendo che avesse ignorato i comandi e "minacciato di avanzare o di lanciare il coltello contro gli agenti", sebbene il filmato girato da alcuni testimoni non lo evidenzia. Il dipartimento ha inoltre affermato che gli agenti "hanno schierato due taser separati nel tentativo di sottomettere il sospetto", ma quando "i taser erano inefficaci", gli hanno sparato. Il dipartimento dello sceriffo di Los Angeles, che sta indagando sull'omicidio, ha dichiarato che Lowe ha tentato di "lanciare il coltello contro gli agenti", ma un portavoce ha successivamente dichiarato al LA Times che Lowe "alla fine non ha lanciato il coltello, ma ha fatto il movimento più volte sopra la sua testa come se stesse per lanciare il coltello”. Il portavoce ha anche affermato che due agenti hanno sparato circa 10 colpi a Lowe.