Uragano Ida, dichiarato lo stato di «disastro federale» nella Louisiana

Il presidente americano Joe Biden ha approvato la richiesta della Louisiana di dichiarare lo stato di «grande disastro federale» nel territorio. La decisone, riporta la Cnn, rende disponibili fondi federali alla popolazione colpita in 25 contee, ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato.

«L'assistenza può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare gli individui e gli imprenditori a riprendersi dalle conseguenze del disastro», spiega la nota.

Oltre un milione di persone nello Stato della Louisiana sono senza corrente elettrica a causa dell'uragano Ida: lo riporta il sito di monitoraggio PowerOutage.US, secondo quanto scrive la Cnn. Le interruzioni delle forniture di energia elettrica hanno colpito 1.006.861 clienti, mentre nel vicino Mississippi 48.515 clienti sono senza elettricità.