Uragano Ida, uomo muore colpito da un albero: e New Orleans resta al buio

L'uragano Ida fa la sua prima vittima. Secondo quanto riportato dai media locali, una persona è morta a causa di un albero caduto in seguito alle forti piogge e ai venti sostenuti. Ida continua a muoversi in Louisiana causando innumerevoli danni, di cui si avrà un quadro solo nelle prossime ore. L'uragano continua la sua marcia, ma si indebolisce ed è declassato a categoria 2.

Footage taken from a backyard in Houma, Louisiana, shows raging winds and rain from Hurricane Ida. pic.twitter.com/B8F7MwJRLA

— USA TODAY (@USATODAY) August 30, 2021