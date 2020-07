Uragano Hanna, Texas flagellato dai venti: allarme inondazioni

Nuovo uragano negli Stati Uniti. È il primo urgano della stagione, in arrivo sul Texas, che ha fatto scattare l'allarme inondazioni. L'US National Hurricane Center oggi ha infatti reso noto che la tempesta tropicale Hanna ha preso forza, diventando un uragano di categoria 1. Hanna si scaglia sul Texas, quindi, con tutta la sua forza. Con venti a 150 chilometri orari si abbatte sul sud dello stato già in difficoltà per il coronavirus. Le forti piogge causano ingenti danni: 250.000 persone sono al buio e molte case sono state distrutte.



Allerta per il Rio Grande

L'allerta è massima anche per il timore di tornando che Hanna potrebbe causare. «Ogni uragano rappresenta una sfida enorme. Questa sfida è oggi complicata e resa più difficile dal fatto che si abbatte su una delle aree dello stato più colpite dal coronavirus», afferma il governatore del Texas, Greg Abbott.Di solito, aggiunge, è in momenti come quelli di un uragano che si sceglie di «stare insieme alla propria famiglia per cercare di rispondere all'emergenza. Ma lo stare insieme continua a offrire alla possibilità di trasmettersi da persona a persona». Con Hanna molte aree del Texas si attendono fino a 2,1 metri di piogge torrenziali e inondazioni, soprattutto nell'area di Rio Grande Valley. I pompieri e le squadre di primo soccorso lavorano ininterrottamente per aiutare chi è in difficoltà, in particolare coloro bloccati nelle proprie abitazioni. Operazioni complicate dalla mancanza di elettricità che, al momento, è un problema che non si può affrontare: per gli addetti ai lavori è infatti troppo pericoloso intervenire a causa della velocità dei venti e delle piogge.

«L'uragano Hanna ha dato un duro colpo al nostro sistema. Siamo pronti a ricostruirlo ma non possiamo farlo fino a che non sarà sicuro. Preparatevi a dei blackout prolungati», spiega la Magic Valley Electric Cooperative, responsabile del servizio elettrico nell'estremo sud del Texas. Con il passare delle ore Hanna sta però perdendo progressivamente forza e si appresta a entrare in Messico come tempesta tropicale.

L'allarme però in Texas resta alto: un altro potenziale sistema tropicale si sta formando nell'Atlantico e sembra orientato a seguire la stessa traiettoria di Hanna. Intanto scatta l'emergenza anche alle Hawaii per l'uragano Douglas, che si farà sentire soprattutto sull'isola di Ohau, dove si trova Honolulu. Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, autorizzando di fatto la Federal Emergency Management Agency, la protezione civile americana, a coordinare gli sforzi e fornire l'assistenza necessaria.



