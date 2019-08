Corsa dei tori horror in Spagna, uomo inciampa e viene incornato a morte

Unscioccante ha catturato gli ultimi momenti di un uomo che è stato incornato durante una corsa deiin Spagna . L'uomo, Vicente Asensio Martinez, 59 anni, padre di tre figli, è stato ucciso sabato alle 8.45 nella città di, a circa 20 miglia a ovest di Valencia. Il video mostra come Martinez è stato messo all'angolo dal toro sulla soglia con un gruppo di altri uomini. Mentre provava a fuggire, è inciampato e il toro ha caricato una seconda volta, impalandolo e trascinandolo lungo la strada.

Secondo i media locali, Martinez è stato colpito due volte nell'addome e una volta sulla una gamba ed èsulla via dell'ospedale. Anche una seconda persona s'è trovata la strada sbarrata dal toro davanti alla porta al fianco di Martinez, ma è riuscito a scappare. Queste corse, assime alla storica corrida , sono state più volte messe sotto accusa da diverse associazionei per la loro violenza e per i maltrattamenti sugli animali.