Unesco, il porto di Liverpool non è più patrimonio mondiale. Ira governo britannico

L'Unesco ha votato per rimuovere il porto di Liverpool da patrimonio mondiale. Eccessivi lavori per lo sviluppo delle strutture compresi quelli per la costruzione dello stadio nuovo di Liverpool Everton che hanno portato la città della Gran Bretagna a perdere autenticità. Sarebbero queste le motivazioni che hanno spinto l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura a fare retrofont e a togliere il primato alla città britannica. «Irreversibili» i segni che anni di interventi urbanistici e architettonici hanno lasciato sul porto di Liverpool, fino a seppellire sotto strati di sviluppo - o presunto tale - quei dock vittoriani fondamentali per la crescita nel XIX secolo dell'Impero Britannico, che nel 2004 avevano fatto guadagnare alla città inglese, e al suo porto nello specifico, il rango di patrimonio dell'umanità con il sigillo dell' Unesco. Come Stonehenge, ma anche il Taj Mahal e le piramidi in Egitto. Diciassette anni più tardi, l'agenzia dell'Onu fa un passo indietro, anzi, ribalta del tutto il suo giudizio e revoca il titolo.

🔴 BREAKING World Heritage Committee deletes Liverpool Maritime Mercantile City from UNESCO’s #WorldHeritage List – more information soon.https://t.co/8A7OGJynp8 #44WHC pic.twitter.com/t6vVrfAjDW — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 21, 2021

Unesco, ecco il perchè della decisione

Una decisione quasi inedita - presa soltanto in altri due casi - che lascia sgomenti gli amministratori locali, fa gridare all'ingiustizia e alimenta pure polemiche e rivalità politiche locali. Ma cosa è successo dal 2004 di tanto incisivo da far prendere una decisione così clamorosa? Due indicazioni su tutte: Liverpool Waters Project, ovvero un progetto di riqualificazione dell'area portuale da 5,5 milioni di sterline approvato nel 2013 che secondo l' Unesco lascia una cicatrice troppo profonda sul waterfront, e il nuovo stadio dell'Everton, una megastruttura che con una capacità da 52 mila spettatori rischia di cambiare completamente il volto dell'intera area, nonché di modificarne la fruizione in maniera massiccia. Lapidario comunque il giudizio: «irreversibile perdita di autenticità». La decisione è stata presa dopo una votazione segreta dell'apposita commissione Unesco sotto presidenza cinese. Nell'annunciare il verdetto, il presidente della commissione ha fatto sapere che sui 20 voti espressi, 13 sono stati a favore della cancellazione di Liverpool dalla lista, cinque contrari e due sono stati considerati non validi.

UNESCO have made the wrong call. My thoughts on today’s hugely disappointing decision by the World Heritage Committee - https://t.co/T3FlVJvWuB — Joanne Anderson (@MayorLpool) July 21, 2021

Le reazioni del governo inglese

La sindaca di Liverpool, Joanne Anderson, ha definito la decisione «incomprensibile». Per il responsabile della provincia, Steve Rotheram, «non rispecchia ciò che davvero sta accadendo sul terreno»; e persino il governo centrale, da Londra, ha fatto presente il suo disappunto: «Siamo estremamente delusi». Non è mancato tuttavia chi ha colto l'occasione per puntare il dito contro l'amministrazione locale, come il leader locale dei LibDem, Richard Kemp, secondo cui questo è da ricordare come un «giorno della vergogna» che «senza dubbio» a suo avviso peserà su turismo e investimenti. Sta di fatto che la decisione non arriva come un fulmine a ciel sereno, non del tutto quantomeno: avvisaglie ce ne erano state, anche avvertimenti, fino a quel rapporto dello scorso giugno che ha messo la parola fine al dossier. C'è chi si chiede però se per visitare Liverpool sia necessario il riconoscimento dell' Unesco o se non sia sufficiente alla fine essere la città che ha dato i natali ai Beatles, per molti patrimonio oltre ogni lista e qualsiasi possibile votazione.