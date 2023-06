Unabomber morto in carcere, Ted Kaczynski aveva 81 anni. Era stato condannato all'ergastolo per i pacchi bomba negli Usa

Ted Kaczynski, meglio noto come Unabomber, è stato trovato morto nella sua cella di prigione sabato mattina, secondo un portavoce del Federal Bureau of Prisons. Aveva 81 anni.

Kaczynski era stato precedentemente in una struttura di massima sicurezza in Colorado, ma è stato trasferito in una struttura medica nel North Carolina nel dicembre 2021 a causa delle sue cattive condizioni di salute. Kaczynski, che ha trascorso quasi 20 anni senza essere catturato, era considerato l'attentatore più prolifico d'America.

Le 16 bombe tra il 1978 e il 1995

Tra il 1978 e il 1995, Kaczynski ha piazzato o spedito 16 bombe che hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre 23, secondo le autorità. Nel 1995, prima di essere identificato come Unabomber, chiese ai giornali di pubblicare una lunga lettera che aveva scritto, dicendo che altrimenti le uccisioni sarebbero continuate. Sia il New York Times che il Washington Post pubblicarono il manifesto su raccomandazione del procuratore generale degli Stati Uniti e del direttore dell'FBI.

Se non fosse stato per i sospetti di suo fratello e sua cognata, Kaczynski forse non sarebbe mai stato catturato. La cognata di Kaczynski, Linda Patrik, è stata una delle prime a identificare Kaczynski come Unabomber dopo aver letto quel testo. In un'intervista nel 2016, Patrik ha ricordato la prima volta che ha sospettato che Kaczynski fosse responsabile degli attentati seriali: «Avevo pensato alle famiglie che sono state bombardate. Ce n'era una in cui il pacco è arrivato a casa dell'uomo e c'era la sua piccola figlia di 2 anni. Era quasi nella stanza quando ha aperto il pacco. Per fortuna lei se n'è andato, e sua moglie se n'è andata. E poi è morto. E ce n'erano altri. E così ho passato quei giorni a pensare a quelle persone».

Così è stato scoperto

La famiglia alla fine decise di contattare l'FBI e il 3 aprile 1995 una squadra SWAT di 9 uomini arrestò Kaczynski nella sua cabina nel Montana. «Quando ha detto: "Beh, penso che forse tuo fratello sia Unabomber", ho pensato: "Non c'è niente di cui preoccuparsi. Ted non è mai stato violento. Non l'ho mai visto violento», ha detto David Kaczynski in un'intervista. «Non potevo immaginare che avrebbe fatto quello che aveva fatto Unabomber». Ted Kaczynski è stato processato a Sacramento, in California, dove la questione chiave non era la sua colpevolezza ma la sua sanità mentale e se gli sarebbe stata risparmiata la pena di morte. Si è dichiarato colpevole di omicidio in cambio dell'ergastolo senza condizionale nel 1998.