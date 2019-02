Putin sospende il trattato antimissili: «Non ci faremo trascinare in una corsa alle armi»

Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che potrebbe essere cancellato tra sei mesi. Lo riporta la Tass. La Russia sospende, quindi, la propria partecipazione al Trattato antimissili Inf che vieta i razzi a breve e media gittata. «Faremo come segue», ha detto Putin in un incontro con il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov e con il ministro della Difesa Serghiei Shoigu. «Forniremo una risposta speculare. I partner americani hanno annunciato la sospensione della loro partecipazione al trattato e anche noi la sospenderemo».



Nuovi razzi. La Russia svilupperà nuovi missili a breve e media gittata, anche ipersonici: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo aver annunciato la sospensione della partecipazione della Russia al Trattato antimissili Inf in risposta alla sospensione dell'accordo da parte degli Stati Uniti.



No a corsa armamenti. La Russia non intende essere trascinata in una corsa agli armamenti: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo aver annunciato la sospensione della partecipazione della Russia al Trattato antimissili Inf in risposta alla sospensione dell'accordo da parte degli Stati Uniti. «Non dovremmo farci trascinare e non ci faremo trascinare in una costosa corsa agli armamenti», ha dichiarato Putin. Lo riporta la Tass.

