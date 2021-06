Uganda, si torna al lockdown: almeno 6 settimane di stop

Si torna al lockdown in Uganda. Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha annunciato nuove misure restrittive contro l'epidemia di Covid-19 che dilaga nel Paese, che resteranno in vigore per almeno sei settimane. Tra le misure, la sospensione di tutti gli spostamenti all'interno del Paese per almeno sei settimane. Vietato il trasporto passeggeri, sia privato che pubblico, ma le frontiere rimarranno aperte per i turisti e il trasporto merci. Sarà introdotto un coprifuoco dalle 19:00 alle 5:30. I commercianti, la maggior parte di prodotti alimentari, dovranno rimanere nelle loro botteghe e non potranno tornare a casa.

A fabbriche e cantieri è stato chiesto di far restare i propri lavoratori nei luoghi di lavoro. Le nuove misure sono entrate in vigore alle 22 di ieri . L'Uganda ha imposto misure drastiche lo scorso anno nonostante avesse registrato solo pochi casi. I contagi sono però aumentati in modo esponenziale nelle ultime settimane, mettendo a dura prova il fragile sistema sanitario del Paese. i casi giornalieri sono aumentati nelle ultime tre settimane da 100 a oltre 1.700 - riferiscono fonti sanitarie all'AFPe negli ospedali mancano ossigeno e farmaci. E questo nonostante le misure già annunciate la scorsa settimana, tra cui la chiusura di scuole, bar e gran parte delle occasioni di assembramento. L'Uganda ha registrato in tutto 70.893 casi di Covid-19, inclusi 582 decessi.