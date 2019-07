«La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia» con l'obiettivo di «riuscire a investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti». È quanto afferma Ursula von der Leyen, intervistata da La Repubblica e da altri quotidiani europei, rispondendo a una domanda sulla procedura di infrazione contro l'Italia. Ricordando la flessibilità concessa dal 2015 al Paese, von der Leyen assicura: «Cercherò sempre un approccio aperto e costruttivo con l'Italia».

Sulla possibilità che l'Italia proponga un commissario della Lega, la neo presidente della Commissione Ursula von der Leyen ricorda «il diritto di ciascuno Stato membro a proporre i propri commissari», così come «il diritto del presidente a chiedere altri nomi qualora se ne ravvisino delle buone ragioni». «Per iniziare bene - spiega von der Leyen in un'intervista concessa ai maggiori quotidiani europei di cui lastampa.it anticipa uno stralcio - è importante che io non dia delle condizioni. L'unica cosa essenziale è che nel collegio ci siano tante donne quanti sono gli uomini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA