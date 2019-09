Ue, ecco la lista completa dei commissari della squadra di Ursula Von der Leyen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presidente dellaha reso nota la lista dei commissari. Sono 13 donne e 14 uomini. Avanno gli Affari Economici. Ecco l'elenco:Presidente della Commissione europea:(Germania, popolari)Vicepresidente esecutivo con delega al clima:(Olanda)Vicepresidente e commissario alla concorrenza e al digitale:(Danimarca, liberali)Vicepresidente esecutivo per l'economia:(Lettonia, popolari)Vicepresidente per valori e trasparenza:(Repubblica Ceca)Vicepresidente alla sicurezza con delega all'immigrazione:(Grecia, popolari)Vicepresidente con delega alla democrazie e demografia:(Croazia, partito popolare)Commissario al mercato interno, industria e difesa:(Francia, liberali)Commissario agli affari economici:(Italia, Pd)Commissario al lavoro:(Lussemburgo, socialisti)Commissario al commercio:(Irlanda, popolari)Commissario alla giustizia:(Belgio, liberali)Commissario all'ambiente e gli oceani:(Lituania, indipendente)Commissario all'energia:(Estonia, liberali)Commissario alla salute:(Cipro, popolari)Commissario all'allargamento:(Ungheria, popolari)Commissario al budget e all'amministrazione:(Austria)Commissario agli affari interni:(Svezia)Commissario per l'innovazione e la gioventù:(Bulgaria)Commissiario per la coesione e le riforme:(Portogallo)Alto rappresentante per gli affari esteri:(Spagna)Commissario ai partneriati internazionali:(Finandia, socialisti)Commissario alla gestione delle crisi:(Slovenia)