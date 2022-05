Il fallimento dell'esercito russo nella conquista dell'Ucraina era prevedibile. Ad affermarlo è Marat Gabidullin, un ex mercenario del gruppo Wagner che ha combattuto in Siria per conto del Cremlino.

La telefonata prima dell'inizio della guerra

L'ex soldato ha raccontato ai giornalisti di aver lasciato il gruppo Wagner nel 2019 e di aver però ricevuto una chiamata alcuni mesi prima dell'inizio della guerra da un reclutatore che lo invitava a combattere come mercenario in Ucraina. A questo punto il 55enne dice di aver rifiutato perchè sapeva "che le forze russe non erano all'altezza del compito" nonostante l'elogio dei successi in Siria al fianco di Bashar Al-Assad e delle armi a disposizione.

L'analisi del mercenario: Un fallimento prevedibile

Anche sull'assedio di Kiev, Gabidullin ha le idee chiare: il fallimento rusoso era prevedibile, perchè negli anni precedenti l'esercito di Mosca non aveva mai affrontato un nemico potente e organizzato, ma solo terroristi e rivoltosi, come nel caso della Siria. L'esercito Ucraino invece si è rivelato addestrato e fornito di armi occidentali "Sono stati colti di sorpresa dal fatto che l' esercito ucraino abbia resistito così ferocemente e che abbiano affrontato l'esercito vero e proprio", ha raccontato l'ex-mercenario, aggiungendo che i reclutatori avevano detto che si aspettavano di affrontare milizie disordinate e non truppe regolari e ben addestrate. "Ho detto loro che stavano sbagliando, ho detto "Ragazzi, è un errore" racconta Gabidullin che ora si trova in Francia, dove sta pubblicando un libro sulle sue esperienze con il gruppo Wagner.

Il Cremlino smentisce

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha affermato di non sapere chi fosse Gabidullin e se sia mai stato membro di compagnie militari private: "Noi, lo stato, il governo, il Cremlino non possiamo avere nulla a che fare con questo" ha detto. Anche il ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento.

Gli ex militari contro Putin

Gabidullin non è il primo soldato o ex militare che si esprime contro la strategia adottata dalla Russia in Ucraina. Igor Girkin, tra i militari che guidarono una rivolta armata pro-Cremlino nell'Ucraina orientale nel 2014, ha criticato duramente il modo in cui la guerra in Ucraina è stata condotta. Anche Alexei Alexandrov, che partecipò alla ribellione del 2014, ha detto a Reuters a marzo che l'invasione è stata un errore.