Ucraina, torna l'inviato poliglotta: da Kiev dirette in 6 lingue diverse

Philip Crowther torna in diretta e lo fa, come sempre, in 6 lingue diverse. L'inviato dell'Associated Press più "sostenuto" dai social è a Kiev per coprire le notizie sulla crisi tra Ucraina e Russia. Dopo averlo scoperto alle Olimpiadi di Tokyo, il pubblico ha cominciato a seguirlo apprezzandone le capacità. E lui, dai suoi profili, continua ad aggiornare i suoi follower di nazionalità diversa.