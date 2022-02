Tank russo schiaccia un'auto in corsa a Kiev: il guidatore (un pensionato) salvo per miracolo

Da stamattina la guerra d'Ucraina si è spostata nella capitale. Le truppe russe stanno entrando a Kiev e contano di farla cadere in poche ore. Già tantissime le testimonianze della guerriglia che arrivano dalla città. Non è ancora certo il numero delle vittime. Un uomo è riuscito a salvarsi per miracolo, dopo essere stato schiacciato da un tank russo mentre era alla guida della sua macchina. Le immagini dello scontro sono diventate virali.

Il carrarmato schiaccia l'auto, video virale

Due video hanno ripreso il carrarmato delle forze militari della Russia virare all'improvviso sulla macchina, che arrivava dal senso opposto, facendola a pezzi. Le persone accorse per soccorere il conducente, sono riuscite a estrarlo vivo dall'auto. L'uomo, un pensionato ucraino, è ferito ma salvo. Intanto continua la battaglia, l'Ucraina prova a resistere. Putin non allenta la pressione.