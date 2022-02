Ucraina, l'avviso di Biden ai cittadini americani: «Chi è lì deve partire subito, le cose potrebbero impazzire»

«I cittadini americani devono partire ora» dall'Ucraina: lo ha detto Joe Biden in una intervista alla Nbc, di cui sono state trasmesse alcune anticipazioni. «Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente», ha ammonito riferendosi alla minaccia russa, mentre l'ambasciata Usa a Kiev lanciava una allerta analoga.

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Ucraina, cecchine con il rossetto al confine con la Russia: «Le... MONDO Ucraina, la Russia schiera 140mila uomini al confine, gli Usa inviano... LO SCENARIO Ucraina, la Russia schiera 140mila soldati al confine, Kiev inizia le... UCRAINA Crisi Russia-Ucraina: scattano imponenti manovre militari, Mosca e... RUSSIA-UCRAINA Ucraina-Russia, i pescatori siciliani si ritrovano in trincea:... CRISI UCRAINA Ucraina, l'Italia avverte Putin. Il ministro della difesa... TENSIONI Russia, il Pentagono: «Un pretesto e l'Ucraina sarà... FOCUS Ucraina e Russia: ecco come Putin giustifica le sue mire... ECONOMIA Ucraina, colloquio telefonico Draghi- Putin: impegno comune per una... MONDO Joe Biden: «Se Russia invade l'Ucraina stop al gasdotto...

Ucraina, cecchine con il rossetto al confine con la Russia: «Le nostre vite per difendere il Paese»

Ucraina, la Russia schiera 140mila soldati al confine, Kiev inizia le esercitazioni e Londra avverte: «Guerra possibile»

«Non viaggiare in Ucraina a causa delle aumentate minacce di azioni militari russe», avverte l'ambasciata, aggiungendoci il rischio pandemia. «Quelli che si trovano in Ucraina devono partire ora con mezzi commerciali o privati. Se restano in Ucraina, esercitino maggiore prudenza a causa della criminalità, dei disordini civili e potenziali operazioni di combattimento nel caso la Russia intraprenda l'azione militare», aggiunge.