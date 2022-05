Ucraina diretta, bombe su Kiev, Odessa, Leopoli. Mosca: simulati attacchi con missili nucleari

Putin non intende dichiarare ufficialmente guerra all’Ucraina il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti: lo rende noto il Cremlino. Nella nottata di mercoledì e all’alba di giovedì sono state segnalate esplosioni in tutte le grandi città ucraine: Kiev, Odessa, Leopoli, Cherkasy, Dnipro, Kherson, Zaporizhzhia.

Violenti combattimenti sono in corso nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, secondo il sindaco Boichenko. Persi e poi ristabiliti i contatti con i combattenti nell’impianto.

Ucraina, la guerra è costata sinora 600 miliardi. Distrutte case, strade, stazioni: ecco i danni dell'invasione russa

Ore 6.40 Aiuti all'Ucraina dalla Gran Bretagna per le vittime di violenze sessuali

Il Regno Unito ha deciso di fornire 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) in finanziamenti per aiutare le persone più vulnerabili in Ucraina e ai suoi confini: lo ha reso noto il governo, secondo quanto riporta il Guardian. I fondi andranno alle agenzie delle Nazioni Unite e agli enti di beneficenza che forniscono aiuti e sostengono ai sopravvissuti alle violenze sessuali nel Paese.

Ore 6.00 Gli ultimi attacchi missilistici russi contro infrastrutture chiave in Ucraina non hanno influito sulla capacità del Paese di ricevere supporto militare e gli aiuti continuano ad arrivare: lo ha detto ieri sera il portavoce del Pentagono, John Kirby, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ukrinform. Nonostante gli attacchi di Mosca contro centrali elettriche, infrastrutture di trasporto e altri obiettivi strategici, il portavoce ha assicurato che gli Usa sono sempre in grado di fornire assistenza militare all' Ucraina, incluse le armi.

Ore 5.40 - Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Finlandia

Un elicottero dell’esercito russo ha violato lo spazio aereo della Finlandia mercoledì, ha affermato il ministero della Difesa finlandese, mentre il paese riflette su una potenziale candidatura per l’adesione alla Nato. «Il tipo di aereo è un elicottero Mi-17 e la profondità della sospetta violazione è di circa quattro o cinque chilometri», ha detto un portavoce del ministero all’AFP. L’incidente è avvenuto mercoledì alle 10:40 (7:40 GMT). Questa è la seconda violazione dello spazio aereo russo quest’anno, dopo quella precedente di aprile, entrambe in seguito alla guerra in Ucraina. Un aereo da trasporto civile appartenente all’esercito russo è entrato brevemente nello spazio aereo finlandese l’8 aprile. Gli esperti hanno avvertito che Finlandia e Svezia sarebbero probabilmente soggette ad atti di interferenza russa mentre valutano se aderire alla Nato come deterrente contro l’aggressione del loro vicino orientale.

Ore 4.43 - Ancora bombardamenti: sirene in tutto il Paese

Le sirene di allarme antiaeree si sono attivate questa notte in tutta l’Ucraina: a Kiev e Kharkiv, cosi’ come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. Lo riporta «The Kyiv Independent».

Ore 3.16 - NYT: l’intelligence Usa ha aiutato gli Ucraini a uccidere i generali russi

Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il New York Times citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari. Washington ha condiviso localizzazione e altri dettagli dei quartieri generali mobili russi, che cambiano frequentemente. Dati geografici che i militari di Kiev hanno combinato con le loro informazioni di intelligence, compresa l'intercettazione di comunicazioni, per condurre attacchi di artiglieria e di altro tipo che hanno portato alla morte degli alti ufficiali russi. Non tutti gli 'strikes' sono stati effettuati con l'aiuto dell'intelligence Usa, che ad esempio non ha avuto alcun ruolo in quello dello scorso weekend contro il capo di stato maggiore russo Valery Gherasimov, che si sarebbe comunque salvato. Gli Stati Uniti vietano loro stessi di fornire informazioni segrete sugli ufficiali più alti in grado delle forze armate del Cremlino, hanno precisato le fonti.

Ore 2.39 - Mosca simula attacchi con missili balistici nucleari

Le forze russe si sono esercitate in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania: lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato. La Russia ha praticato «lanci elettronici» simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare, spiega la nota. Le esercitazioni hanno coinvolto più di 100 militari, che hanno anche eseguito «azioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica». Sono stati simulati attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico.

Ore 1.53 - Kiev, troppo lenti aiuti militari di alcuni governi

«Le scorte di armi dell’era sovietica diminuiscono, ma l’aggressione russa no. Questo è il motivo per cui l’Ucraina passa ad attrezzature moderne. È richiesto l’addestramento, ma noi impariamo presto. In effetti, impariamo a usare le armi moderne più velocemente di quanto non richiedano alcuni governi per decidere di fornirle»: lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Ore 00.20 - Usa: Putin ha già perso, non ha conquistato l’Ucraina

«Il modo in cui Putin ha definito la vittoria sin dall’inizio della guerra era conquistare l’Ucraina, marciare su Kiev vittorioso e privare il Paese della sua sovranità. Chiaramente questo non è successo. Gli Usa faranno di tutto per aiutare gli ucraini poi saranno loro a definire cosa ritengono un successo e saranno loro a definire i termini». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa. «Quello che è chiaro adesso è che la Russia ha già perso», ha detto ancora la portavoce.

Ore 00.19 - Zelensky: il giorno della liberazione è vicino

«Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando». Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky durante un discorso alla Danimarca nell’anniversario della liberazione del paese dall’occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale. «Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l’Ucraina e altri paesi europei. Stanno ancora sognando che la libertà dell’Europa scompaia. Ma i loro sogni non si avvereranno. Il sogno della pace si avvererà - ha aggiunto, secondo la Cnn - proprio come è successo 77 anni fa».