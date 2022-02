Ucraina, Macron incontra Putin al Cremlino: «​Costruire una risposta che consenta di evitare la guerra» Scholz: se Russia attacca prezzo alto da pagare

«Cominciamo a costruire una risposta utile per la Russia, utile per tutta la nostra Europa, una risposta che consenta di evitare la guerra, di costruire gli elementi di fiducia, di stabilità, di visibilità. Insieme»: lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, allegando una foto in cui lo si vede di spalle, assieme all'omologo russo, Vladimir Putin al termine del vertice al Cremlino.

«Ciò verso cui dobbiamo andare - sintetizza Macron in un altro tweet in cui allega un video del suo incontro con Putin - è la de-escalation. Ne conosciamo i termini. Grandi questioni di sicurezza collettiva, questione ucraina, situazione della sicurezza in Bielorussia e in tutta la regione: andiamo avanti».

Scholz: se la Russia attacca prezzo alto da pagare

«Siamo stretti alleati a agiamo in modo coordinato e unito sulle crisi in corso», ha affermato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, al suo arrivo a Washington, dove più tardi incontrerà il Presidente americano, Joe Biden. «Per questo è importante che Germania, Stati Uniti, Nato e Unione europea, ragionino allo stesso modo. Ci sarà un prezzo molto alto da pagare se l'Ucraina viene attaccata a livello militare», ha affermato anticipando che il 'costo' è stato già discusso e sarà rapido, decisivo e unanime.