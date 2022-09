Ucraina-Russia, la diretta della guerra. Mosca: «Indecente discorso di Biden all'Onu». Borrell: presto nuove sanzioni

Il conflitto in Ucraina «è la guerra di un solo uomo», Vladimir Putin, che inseguendo «ambizioni imperiali» vuole «estinguere il diritto dell'Ucraina ad esistere come Stato», ricorrendo a «referendum farsa» e a minacce nucleari «spericolate e irresponsabili»: Joe Biden attacca frontalmente lo zar davanti alla platea dell'assemblea generale dell'Onu (presente anche il premier Mario Draghi), rispondendogli poche ore dopo la sua decisione di alzare il livello dello scontro con una mobilitazione parziale di 300mila riservisti e agitando lo spettro della bomba atomica.

Una mossa che ha spinto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell a convocare nelle prossime ore a New York un Consiglio Esteri Ue straordinario: «Si tratta di un'altra enorme escalation. Sembra che stia parlando per disperazione, con la minaccia nucleare tenta di intimidire l'Ucraina e i Paesi che la supportano, ma ha fallito e fallirà ancora».

Putin e le minacce, Biden: «Chiunque vinca, l'Italia non lascerà la coalizione». La Ue: in arrivo nuove sanzioni

Ucraina-Russia, la diretta

Ore 11.06 - I ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Ucraina, insieme ad alti funzionari di Corea, Svizzera, Stati Uniti, e all'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, esprimono «grave preoccupazione per le minacce poste alla sicurezza e alla protezione degli impianti nucleari destinati a scopi pacifici in Ucraina e del loro personale, che aumentano significativamente il rischio di un incidente nucleare». Lo scrivono in una dichiarazione congiunta pubblicata a margine dell'Unga a New York. I rischi di incidente nucleare, aggiungono, «rimarranno pericolosamente alti finché la Russia sarà presente a Zaporizhzhia».

Ore 10.58 - La Cina continuerà a mantenere una posizione «obiettiva ed equa» sulla questione dell'Ucraina e «a promuovere la pace e i colloqui» tra le parti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi allomologo russo Serghei Lavrov, nell'incontro di ieri a margine dell'Assemblea dell'Onu a New York e di cui Pechino ha dato conto oggi, aggiungendo di sperare «che tutte le parti non rinuncino ai loro sforzi di dialogo e insistano nel risolvere i problemi di sicurezza con i colloqui di pace». Lavrov ha chiarito che «la sicurezza è indivisibile» e che la Russia «è ancora disposta a risolvere il problema con il dialogo e la negoziazione».

Ore 10.40 - È aumentato il traffico dei cittadini russi che arrivavano in Finalndia varcando i valichi di frontiera nell'area sudorientale: lo afferma la guardia di frontiera finlandese su Twitter, citata dal quotidiano finlandese AAmulehti. Matti Pitk„niitty, capo dell'unità di cooperazione internazionale della Guardia di frontiera, ha affermato che un totale di 4.824 cittadini russi sono arrivati ieri in Finlandia attraverso il confine. Rispetto al mercoledì della settimana precedente, il numero di arrivi è stato superiore al normale. Quando 3.133 russi hanno attraversato il confine. «La situazione è però sotto controllo»,scrive Pitk„niitty.

Ore 10.08 - Esplosione in un negozio del mercato centrale della città dell'Ucraina sud-orientale Melitopol occupata dall'esercito russo: la deflagrazione ha provocato tre vittime. Lo riferiscono le autorità filorusse citate dalla Tass

Ore 09.54 - Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la «mobilitazione parziale» ordinata ieri dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina: lo riporta l'ong Ovd-Info precisando che al momento ha notizia di 1.307 persone fermate in 39 città della Russia. La città col maggior numero di fermi è Mosca, dove la polizia ha trascinato nelle sue camionette 527 persone. A San Pietroburgo si registrano 480 fermi.

Ore 09:33 - La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha definito «indecente» la «falsa citazione» da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulle parole di Vladimir Putin sulla «minaccia nucleare». Lo riporta Ria Novosti. «Quanto al discorso del Presidente degli Stati Uniti, ritengo assolutamente indecente come è iniziato - afferma Zakharova - Il fatto è che avrebbe iniziato a »citare il presidente della Russia. Noi, come sempre, abbiamo iniziato a ricontrollare le parole di Biden. Biden lo ha detto di sicuro, ma il presidente della Russia non l'ha detto».

Ore 04:28 - «Altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner». È la decisione adottata dal Consiglio degli affari esteri straordinario dell'Ue comunicata dall'Alto Rappresentante degli Affari Esteri Josep Borrell. Il quale ha precisato che «continueremo ad aumentare il nostro supporto militare all'Ucraina e studieremo un nuovo pacchetto di sanzioni che prenda di mira settori dell'economia russa e una nuova lista di individui».