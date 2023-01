Guerra Ucraina, Mosca minaccia: «Fornitura armi offensive a Kiev porterà a un disastro globale»

«L'indecisione sta uccidendo sempre più persone», dice Zelensky in merito al mancato via libera di Berlino alla consegna di tank Leopard a Kiev. Oggi a Parigi incontro tra Macron e Scholz. Il ministro della Difesa tedesco annuncia che andrà «a breve» a Kiev. Anche il premier giapponese Kishida valuta la visita. Gli Usa consigliano intanto all'Ucraina di aspettare a lanciare l'offensiva finale contro la Russia fino a quando non sarà disponibile l'ultimo pacchetto di armi americane.