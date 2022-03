Ucraina-Russia, diretta: Mosca prende il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'impianto in fiamme nella notte. Zelensky: «L'Europa intervenga»

Notte di terrore in tutta Europa e nel mondo per l'Ucraina, dove tiri russi contro la centrale di Zaporizhzhia, colpita e incendiata, per qualche ora hanno evocato lo spettro di una nuova Chernobyl. Chiusasi invece con un nulla di fatto il nuovo round di colloqui diretti Ucraina-Russia nei boschi di Brest, se non per l'unico accordo sull'apertura di corridoi umanitari per evacuare i civili, la guerra è ripresa con vigore durante la notte, soprattutto sul fronte sud. Qui le truppe russe hanno ingaggiato un lungo combattimento con quelle ucraine poste a difesa della centrale nucleare a sei reattori di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, che rifornisce quasi metà dell'energia nucleare ucraina, bersagliandola con tiri d'artiglieria e di mitragliatrici pesanti «da tutte le parti», provocando l'incendio di una delle sei unità.

Notizie dal posto indicavano che i pompieri non riuscivano ad accedere alla centrale perché «sotto tiro» da parte delle forze russe. Da quel momento sono partiti, nel cuore della notte, gli appelli a cessare immediatamente i combattimenti attorno alla centrale, dal governo ucraino all'agenzia atomica dell'Onu (Aiea), dal presidente Usa Joe Biden, che ha parlato al telefono con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, come ha fatto anche il premier britannico, Boris Johnson, che ha detto di voler convocare d'urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Due ore circa è durato il terrore, poi il portavoce della centrale ha fatto sapere che alla fine i pompieri hanno potuto raggiungere l'impianto e spento l'incendio. La sicurezza della centrale atomica «è stata ripristinata», ha quindi dichiarato un comandante militare locale ucraino. Poi la certificazione della stessa Aiea, che «le attrezzature essenziali» della centrale colpita non «sono state compromesse dall'incendio» e che non ci sono state fughe radioattive, come per alcuni minuti fonti locali avevano fatto temere.

LA DIRETTA

Ore 8 - La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Ucraina nel sud del Paese, «è stata catturata dai militari della Federazione russa». Lo ha scritto su Twitter l'Ispettorato ucraino per la regolamentazione nucleare (Sinr), precisando che «i sistemi importanti per la sicurezza della centrale nucleare sono funzionanti». Il Sinr ha aggiunto che «per il momento non sono stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazione».

Ore 7.33 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiamato il presidente americano Joe Biden per informarlo sulla gravità della situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, la più grande del Paese colpita dalle truppe russe. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un videomessaggio diffuso via Twitter. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, si legge in una nota senza fornire dettagli. «Il presidente Biden ha parlato con il presidente Zelenskyy per ricevere un aggiornamento sull'incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia», scrive la Casa Bianca su Twitter. Biden «si è unito al presidente Zelensky nell'esortare la Russia a cessare le sue attività militari nell'area e consentire ai vigili del fuoco e ai soccorritori di emergenza di accedere al sito», prosegue il tweet. Biden ha anche avuto un colloquio con il Sottosegretario per la Sicurezza Nucleare del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e con il capo dell'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Nucleare per ricevere un aggiornamento sulla situazione nell'impianto. «Il Presidente continuerà ad essere informato regolarmente», conclude la Casa Bianca.

Ore 7.04 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto «un'azione immediata da parte dell'Europa» dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sud dell'Ucraina, causando un incendio. «Solo un'azione immediata da parte dell'Europa può fermare le truppe russe», ha detto Zelensky su Twitter.

Ore 7.03 - «Per la prima volta nella storia dell'uomo uno Stato terrorista ha fatto ricorso al terrorismo nucleare». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sud dell'Ucraina, causando un incendio, ma non vittime. «Nessuno Stato, tranne la Russia, aveva mai colpito una centrale nucleare», ha aggiunto Zelensky.

Ore 5.45 - Il primo ministro britannico, Boris Johnson si è sentito telefonicamente nella notte con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mentre era in corso l'allarme per la centrale nucleare di Zaporizhazhia, colpita e incendiata dai tiri russi, e gli ha detto, fra le altre cose, che «le azioni sconsiderate del presidente Putin potrebbero ora minacciare la sicurezza dell'Europa intera». Lo scrive la Bbc, citando un portavoce di Downing Street. «Entrambi i leader hanno concordato sul fatto che la Russia deve fermare immediatamente il suo attacco alla centrale nucleare e concedere l'accesso incondizionato ai servizi d'emergenza» dell'impianto colpito. Johnson, dice il portavoce, ha assicurato di voler fare «tutto quello che può perché la situazione non degeneri ulteriormente», aggiungendo di coler convocare un nuovo Consiglio di Sicurezza Onu. Johnson e Zelensky, infine, hanno convenuto sull'urgenza di un cessate il fuoco.