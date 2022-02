Ucraina diretta, il governo tedesco: «Guerra imminente responsabilità Russia»

Un'altra giornata di tensione al confine ucraino con l'ombra di una guerra che potrebbe essere imminente. Il governo tedesco considera la situazione relativa alla crisi «estremamente pericolosa». Il «quadro generale molto preoccupante» inciderà in modo significativo sui colloqui con i presidenti Volodymyr Zelenskyi e Vladimir Putin del cancelliere Olaf Scholz, lunedì a Kiev e martedì a Mosca, hanno riferito fonti governative citate da Focus.de. L'obiettivo delle due visite è quello di mantenere il filo dei colloqui con la Russia sulla de-escalation. Si tratta, è stato spiegato, di sostenere un dialogo sulle richieste di entrambe le parti. «Non solo siamo pronti a tenere tali colloqui, ma li stiamo anche chiedendo attivamente».

Antony Blinken ha ribadito che la Russia potrebbe creare un «falso pretesto» per invadere l'Ucraina. «Nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia creerà un incidente per giustificare l'azione militare che aveva pianificato da sempre», ha detto il segretario di Stato Usa che ieri ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Il segretario di Stato Usa è tornato sulla decisione di evacuare l'ambasciata americana a Kiev, seguita poi da altri Paesi occidentali. Il rischio di un intervento militare e «la minaccia sono imminenti», ha detto definendo l'operazione «la cosa più prudente da fare».

UCRAINA, LA DIRETTA DI OGGI

15.25 - Gli Stati Uniti e gli alleati stanno lavorando a sanzioni per puntare agli oligarchi russi. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza Nazionale della Casa Bianca, in un'intervista a Cnn sulla crisi in Ucraina.

15.12 - «La Russia ha la responsabilità della guerra imminente». A dichiararlo è stato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, rieletto oggi per un secondo mandato. Nel suo intervento successivo all'annuncio dei risultati del voto, Steinmeier ha osservato che «l'assenza di guerra nel nostro continente era diventata per noi un'abitudine». Per Steinmeier la pace non è una cosa ovvia, deve essere rielaborata continuamente nel dialogo, ma se necessario anche con chiarezza, con deterrenza. «Posso solo avvertire il presidente Putin: non sottovaluti la forza della democrazia», ha affermato.

14.49 - «L'auspicio è che la guerra venga evitata, ho sentito i ministri che hanno più competenza di me sulla questione e c'è massima attenzione di tutto il nostro governo, l'Italia farà tutto il possibile per evitare la guerra». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di Mezz'ora in più su 'Rai3'.

14.34 - «Se la Russia ha dei dubbi o vuole sollevare qualsiasi questione sulla Nato o sull'UE, siamo aperti a dialogare con loro e a creare misure di rafforzamento della fiducia, ma è necessario allentare la tensione. Il dialogo non può essere condotto sotto pressione militare». A dichiararlo è stato il Ministro degli Affari Esteri del governo di Madrid, José Manuel Albares. Il ministro ha sottolineato che non bisogna dimenticare «la posta in gioco» in questo conflitto, né «la stessa legalità internazionale, i principi della Carta delle Nazioni Unite, che all'articolo 2 vieta chiaramente l'uso della forza».

14.04 - L'Ucraina si è impegnata oggi a mantenere aperto ai voli internazionali lo spazio aereo del paese. «Lo spazio aereo resta aperto e lo stato sta lavorando per prevenire i rischi per le compagnie aeree», ha annunciato il ministero delle Infrastrutture dopo una riunione di emergenza dedicata al rischio che il paese resti escluso dai voli internazionali.

Il Papa: «Fare ogni sforzo per la pace»

«Le notizie che giungono dall' Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace». Lo ha detto papa Francesco all'Angelus, aggiungendo rivolto ai fedeli: «preghiamo in silenzio».

Scholz da Putin martedì

Un nuovo tentativo di sbloccare la crisi ucraina mantenendola su binari diplomatici nel pieno delle rinnovate tensioni con Mosca verrà fatto martedì dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il capo del governo di Berlino, scrive la Bild am Sonntag, si prepara da giorni a questo incontro in Russia con Vladimir Putin, e non trascura consigli ed idee esterne. Tanto da coinvolgere una serie di esperti e consultarsi con Angela Merkel, ha appurato il domenicale della Bild, che ricorda come l'ex cancelliera conosca probabilmente il governante russo come nessun altro capo di stato occidentale ed abbia incontrato Putin diverse volte - nei momenti buoni, ma anche in quelli cattivi.

Ambasciatore russo in Svezia: «Non ci importa nulla delle sanzioni»

Alla Russia «non frega nulla» del rischio di sanzioni occidentali in caso di invasione dell' Ucraina. A dichiararlo senza mezzi termini è stato l'ambasciatore russo in Svezia, Viktor Tatarintsev. «Scusatemi per l'espressione, ma non ce ne frega niente di tutte le loro sanzioni», ha detto ad Aftonbladet in un'intervista divulgata sul sito web del quotidiano svedese. «Ci hanno già imposto talmente tante sanzioni, che in un certo senso hanno avuto effetti positivi sulla nostra economia e sulla nostra agricoltura», ha aggiunto. «Siamo più autosufficienti e siamo stati capaci di rafforzare le nostre esportazioni. Non abbiamo formaggi italiani o svizzeri, ma abbiamo imparato a fare formaggi russi altrettanto buoni utilizzando ricette italiane o svizzere. Nuove sanzioni non avrebbero nulla di positivo, ma non sono così negative come sostiene l'Occidente». Tatarintsev ha poi accusato i paesi occidentali di non comprendere la mentalità russa: «Più l'Occidente fa pressioni sulla Russia, più forte sarà la risposta russa». Mosca, ha assicurato infine, cerca di evitare una guerra: «È l'auspicio più sincero dei nostri responsabili politici. L'ultima cosa che la gente vuole in Russia è la guerra».