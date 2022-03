Ucraina, russi bombardano la centrale nucleare di Zaporizhzhia: la battaglia nella notte. Kuleba: se esplode 10 volte peggio di Chernobyl

Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori della città di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhzhia, l'impianto più grande d'Europa. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media internazionali. «Il personale operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza», hanno affermato sui social media, aggiungendo che gli sforzi compiuti sono stati in linea con i requisiti di sicurezza.

Ucraina-Russia, diretta: Mosca prende il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'impianto in fiamme nella notte. Zelensky: «L'Europa intervenga»

Chernobyl, ecco perché le radiazioni aumentano. «Sparare sulla cupola significherebbe ripetere l'incidente»

Paura nella notte, centrale in fiamme

E proprio a Zaporizhzhia si è consumata una notte di terrore quando tiri russi contro la centrale ne hanno colpito e incendiato un'unità. Notizie dal posto indicavano che i pompieri non riuscivano ad accedere alla centrale perché «sotto tiro» da parte delle forze russe. Da quel momento sono partiti, nel cuore della notte, gli appelli a cessare immediatamente i combattimenti attorno alla centrale, dal governo ucraino all'agenzia atomica dell'Onu (Aiea), dal presidente Usa Joe Biden, che ha parlato al telefono con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, come ha fatto anche il premier britannico, Boris Johnson, che ha detto di voler convocare d'urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Most read this morning: Russian military forces have seized the Zaporizhzhia nuclear power plant, the largest of its kind in Europe, in Ukraine’s southeast, the regional state administration said on Fridayhttps://t.co/iRCsh28p5V — The Irish Times (@IrishTimes) March 4, 2022

La messa in sicurezza

Dopo due ore di terrore, l'incendio è stato domato: «Alle 6.20 ora locale, un incendio alla struttura di prova della centrale nella città di Enerhodar è stato spento. Non ci sono vittime o feriti», scrive il Servizio statale di emergenze in un comunicato su Facebook. La sicurezza della centrale atomica «è stata ripristinata», ha quindi dichiarato un comandante militare locale ucraino. Poi la certificazione della stessa Aiea, che «le attrezzature essenziali» della centrale colpita non «sono state compromesse dall'incendio» e che non ci sono state fughe radioattive, come per alcuni minuti fonti locali avevano fatto temere. Ma Zelensky ne ha approfittato per puntare il dito contro Mosca, accusata di usare come arma il «terrore nucleare».

Radiazioni a Chernobyl

Nel giorno dell'attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (la più grande in Europa), riesplode il tema Chernobyl. Secondo il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, se «dovesse esplodere, sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl».

Intanto nella centrale teatro del disastro nucleare aumentano i livelli di radioattività. A spiegarne le ragioni è Maurizio Martellini, fisico nucleare, professore all'Università dell'Insubria presso il Dipartimento di Scienza e alta tecnologia (Disat): «Nella zona cosiddetta di proibizione il suolo è ancora radioattivo, a macchia di leopardo. Con i movimenti che ci sono stati con la linea di avvicinamento a Kiev si è sollevato il pulviscolo radioattivo - spiega all'AdnKronos - per quello che concerne il reattore stesso, l'aumento della radiazione è perché la reazione nucleare non è finita»