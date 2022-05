Guerra in Ucraina in diretta, al 78° giorno dell'aggressione russa resta ancora Mariupol il fulcro dell'offensiva di Mosca e della resistenza di Kiev. A sud l’esercito di occupazione di Putin prosegue nell’opera di russificazione, tanto da preparare la procedura di annessione di Kherson, la diffusione del rublo e il rilascio di passaporti russi ai cittadini dell’area. Proprio ieri sera nell’area e nella vicina Mykolaiv sono state udite forte esplosioni, segnalati lanci di missili da parte dei russi. Intanto, le due repubbliche fedeli al Cremlino, Lugansk e Donetsk, hanno bloccato sia Facebook sia Instagram. Ma è sempre a Mariupol che si vivono ore drammatiche.

Assedio

Sul destino dei mille soldati ucraini asserragliati all’interno delle acciaierie Azovstal, in buona parte feriti e senza cure, si sta giocando una doppia partita. I russi fanno sapere: «Ormai non ci sono più civili all’interno, possiamo entrare e spazzarli via». I bombardamenti continuano, stanno avanzando anche i carri armati e ieri dall’area industriale si è alzata una gigantesca colonna di fumo. Dall’altra parte, per gli ucraini ieri sera ha parlato il numero due dello stato maggiore, il generale Oleksiy Hromov, che ha proposto una analisi molto brutale sull’ipotesi di organizzare un’operazione militare per liberare i soldati sotto assedio nei sotterranei delle acciaierie: «Ad oggi, una simile azione richiederebbe un considerevole numero di truppe perché i soldati ucraini si trovano ad una distanza di 150-200 chilometri». Sintesi della giornata: «Azovstal viene attaccata, non solo dal cielo e con l’artiglieria, ma anche con i tank - spiega su Telegram il consigliere comunale Petro Andriushchenko - Tutti siamo in debito con i difensori di Mariupol». Se l’assedio al battaglione Azov è divenuto un evento simbolo di questa guerra, il quadro generale è meno enfatico e chiama in causa gli equilibri geopolitici.

Manovre

Secondo Vadym Denysenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino, intervistato dalla Cnn, «la Russia ha raggruppato circa 20 unità tattiche di battaglioni a Belgorod, vicina al confine ucraino, ed è preoccupata per la possibilità di contrattacchi ucraini. Temono la nostra controffensiva nella regione di Kharkiv, nel nord della regione di Kharkiv, per essere precisi». Siamo nel Nord-Est dell’Ucraina, dove gli ucraini hanno riconquistato (valore molto simbolico) il villaggio di Pitomnyk. A Sud l’esercito russo vuole provare a guadagnare posizioni, mentre nella regione del Lugansk, ha denunciato il capo dell’amministrazione regionale Sergiy Gaidai, «i soldati di Mosca hanno aperto il fuoco su Horske. L’edificio della scuola dove studiano bambini con bisogni speciali è stato colpito. E ieri sono state bombardate per quindici volte aree residenziali». Gaidai non ha parlato di vittime nella scuola.

Obiettivi

Nella serata di mercoledì Zelensky ha alzato l’asticella spiegando che il conflitto sarà terminato quando l’Ucraina si vedrà restituire tutti i propri territori: «La guerra per il popolo ucraino finirà solo quando avremo indietro ciò che è nostro. Lo dico apertamente: non abbiamo bisogno di nient’altro... Vogliamo riportare la pace nel nostro Paese, nella nostra terra». E lo stato maggiore ucraino è convinto che il Cremlino non abbia rinunciato all’obiettivo di prendere Kiev. Oleksiy Gromov, vice capo dipartimento dello stato maggiore, ha spiegato: «Mosca punta a prendere Odessa, Mykolayiv e in parte Zaporizhzhya. Vuole corridoio terrestre verso la regione transnistriana della Moldova. Vuole conquistare il territorio dell’Ucraina centrale, compresa Kiev, per inscenare elezioni che diano il potere a forze filo-russe. Ma li fermeremo».

Ucraina, ultime notizie in diretta 12 maggio

Ore 8:35 Bombe al fosforo. Le truppe russe hanno bombardato per tutta la notte il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, nel sudest dell'Ucraina, usando anche munizioni vietate al fosforo e a grappolo. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, riporta Ukrinform. «Hanno bombardato tutta la notte», spiega, usando anche le «munizioni vietate al fosforo e a grappolo». Un attacco in mattinata anche su Zelenodolsk, sempre nell'oblast di Dnipropetrovsk, con sistemi lanciarazzi multipli MLRS, spiega Vilkul precisando che un civile è rimasto ucciso e un altro è stato ferito.

Ore 8:05 Nella notte un aereo russo ha colpito Novgorod-Siversky. L'attacco è avvenuto nella regione di Chernihiv, nel nord est dell'Ucraina. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Chernihiv Vyacheslav Chaus su Telegram, secondo quanto riferisce Ukrinform. «Nella notte sulla città di Novgorod-Siversky, i russi hanno sferrato diversi attacchi aerei su infrastrutture critiche», tra cui scuole, ha detto Chaus precisando che ci sono morti e feriti. Sono stati inoltre danneggiati edifici amministrativi ed abitazioni.

Ore 7:45 Von der Leyen e il futuro dell'ordine mondiale. «Accolgo con favore la posizione decisa che il Giappone ha assunto di fronte all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Come l'UE, il Giappone comprende la posta in gioco qui. Non solo il futuro dell'Ucraina. Non solo il futuro dell'Europa. Ma il futuro di un ordine mondiale basato su regole». A scriverlo, su Twitter, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che a Tokio ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida assieme al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Ore 7:30 I raid ucraini in Russia. Sale a 7 il bilancio dei feriti nel bombardamento di ieri da parte delle forze ucraine sul villaggio di Solokhi nella regione russa di Belgorod, anordi di Charkiv. Lo fa sapere il governatore Vyacheslav Gladkov secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass. «Sette persone sono rimaste ferite. Stanno ricevendo cure mediche. Una persona è morta. Forniremo assistenza materiale a tutti i feriti e alla famiglia della vittima», ha spiegato.

Ore 6:50 Il sostegno dell'intelligence Usa. Gli Stati Uniti stanno fornendo all' Ucraina armi e artiglieria. Ma anche molte informazioni di intelligence che rischiano di far irritare o provare Mosca. Proprio per evitare un'escalation della tensione fra le due potenze nucleari, riporta il Washington Post, l'intelligence fornita deve rispettare due divieti. Il primo è non fornire informazioni dettagliate che aiuterebbero Kiev a uccidere figure russe di leadership, quali ad esempio il capo di stato maggiore Valery Gerasimov o il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Il secondo è il divieto di fornire informazioni di intelligence che potrebbero aiutare l' Ucraina ad attaccare target russi fuori dai suoi confini.

Ore 6:15 Controffensiva di Kiev. Le forze armate ucraine hanno eliminato ieri 23 soldati russi, due carri armati e un deposito di munizioni in direzione sud. Lo fa sapere il comando operativo Sud con un post su Facebook ripreso da Ukrinform. «Nelle regioni di Mykolayiv e Kherson, il nemico continua a condurre operazioni militari sulla frontiera catturata. Le nostre unità non consentono agli invasori di attaccare o avanzare. Invece, l'uso efficace di armi missilistiche e di artiglieria ha eliminato 23 soldati russi, distrutto due carri armati nemici, due veicoli da combattimento della fanteria e un deposito di munizioni nella regione di Kherson». «Il nemico ha lanciato nuovamente un attacco missilistico sulla regione di Odessa - aggiunge la nota -, ma la risposta rapida e mirata delle unità di difesa aerea ucraine ha neutralizzato il missile. La flotta russa - ricorda Ukrinform - dispone di almeno una cinquantina di di missili sempre pronti ad essere lanciati dalle navi.

Ore 4:10 Missili su Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia​ L'esercito russo ha lanciato 18 missili contro Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il governatore dell'Oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, ha scritto su Telegram che i missili sono stati lanciati contro aree residenziali della città. Yuri Karapetyan, sindaco di Komyshuvakha, ha detto che una persona è stata uccisa, tre sono rimaste ferite e circa 60 case sono state danneggiate.

Ore 2:30 Chiesto aiuto a Musk Il comandante dei marines ucraini che difendono Mariupol, Serhiy Volyna, si è rivolto su Twitter a Elon Musk per chiedere aiuto per l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal. «Dicono che sei stato teletrasportato da un altro pianeta per insegnare alle persone a credere nell'impossibile... Aiutaci a uscire da Azovstal in un Paese terzo. Se non tu chi?». Il 7 maggio, Serhiy Volyna ha dichiarato che i difensori di Azovstal si sono trovati in un reality show infernale seguito da tutto il mondo. E sperano ancora che si trovi un modo per salvarli. Kiev offre ai russi di scambiare i militari ucraini gravemente feriti che rimangono ad Azovstal con militari russi prigionieri ma non c'è ancora nessun accordo. Le trattative sono in corso.

