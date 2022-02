Ucraina-Russia, diretta: «Invasione di Mosca vicina». La Farnesina agli italiani: siate rintracciabili. I diplomatici di Putin lasciano Kiev

Dall'Ucraina arrivano forti venti di guerra. Secondo Mosca, gli Stati Uniti cercano uno scontro. Oggi intanto le diplomazie russe e americane si parleranno: previsto un colloquio Biden-Putin, annunciato anche quello tra Blinken e Lavrov. Cresce la preoccupazione a Kiev, dove i diplomatici statunitensi ma anche di Canada, Gran Bretagna, Giappone e Corea del Sud sono stati invitati a lasciare il Paese. La Farnesina invece ha chiesto agli italiani di rendersi rintracciabili ma per il momento non di lasciare l'Ucraina. Secondo gli Stati Uniti, la Russia sta cercando un pretesto per invadere l’Ucraina. L’attacco sarebbe preceduto da bombardamenti aerei, e potrebbe avvenire, come ricorda la Cnn, la prossima settimana in pieno corso delle Olimpiadi invernali. La Casa Bianca intanto ha chiesto che tutti i 6.600 statunitensi residenti in Ucraina abbandonino il Paese entro le prossime 48 ore. Il dipartimento di Stato di Washington specifica che l’attacco russo «potrebbe partire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso».

Ucraina, la diretta

11.15 Mosca: gli Usa hanno bisogno di una guerra. «L'isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che ha parlato della possibilità di un attacco imminente della Russia all'Ucraina.

10.55 La Russia: dichiarazioni della Casa Bianca sono allarmistiche. «Le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan sono allarmistiche», ha detto al settimanale Newsweek l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov sottolineando che «non c'è nessuna prova che Mosca voglia attaccare durante o dopo le Olimpiadi». «Frasi del genere non esprimono altro che il desiderio dell'amministrazione Usa di portare al massimo la propaganda contro il nostro Paese», ha aggiunto il diplomatico. «Washington continua a parlare di attacco imminente, senza fornire dettaglia», ha detto Antonov.

10.45 - La Farnesina agli italiani: siate rintracciabili. Il ministero degli Esteri ha invitato i connazionali italiani a registrarsi presso l'ambasciata di Kiev per essere rintracciabili. Ma non ha chiesto - per ora - di lasciare il Paese.

10.40 Il Belgio invita i connazionali a lasciare l'Ucraina. Anche il Belgio invita i connazionali di lasciare l'Ucraina, «finché è ancora possibile», e sconsiglia «fortemente tutti i viaggi verso il territorio ucraino» nel mezzo di quella che definisce una «situazione estremamente imprevedibile». «È fortemente consigliato lasciare il Paese per i cittadini che attualmente si trovano in Ucraina e la cui presenza non è assolutamente necessaria», si legge nelle raccomandazioni sul sito web del ministero degli Esteri, in cui si precisa che «se la situazione si aggraverà non potrà essere garantita un'evacuazione dall'Ucraina». Il Belgio avverte inoltre che «in caso di peggioramento repentino della situazione i mezzi di comunicazione», il «traffico internet e telefonico potrebbero subire gravi interruzioni». E questo «potrebbe avere conseguenze gravi sul funzionamento degli aeroporti e ostacolare i viaggi aerei da e verso l'Ucraina».

10.30 La Russia riduce personale diplomatico a Kiev. La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. «Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina», si legge in un comunicato.

10.10 L'Ucraina ai cittadini: mantenete la calma. Il governo dell' Ucraina ha chiesto ai suoi cittadini di mantenere la calma e di evitare il panico. «Al momento è cruciale restare calmi, uniti all'interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico», si legge in una nota del ministero degli Esteri.

8.30 Blinken: segnali di escalation da parte di Mosca. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto che ci sono segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca. «Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un'escalation della Russia, come l'arrivo di nuove truppe al confine con l'Ucraina», ha detto parlando in conferenza stampa dalle Fiji.